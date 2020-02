Radí odborníčka: Ste stále chorí? Ako zistíte, že máte poruchu imunitného systému?

Ste každý mesiac chorý? Máte často afty, herpesy alebo zápaly ústnych kútikov? Možno máte oslabenú imunitu. A nie ste jediný. Ľudí s týmito problémami v súčasnosti rýchlo pribúda. Prečo je to tak? Dajú sa poruchy imunity vyliečiť?

Bez imunitného systému nie je vo svete plnom rôznych mikróbov možné prežiť. Zaisťuje obranu tela pred všetkým škodlivinami z vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia. „Imunitný systém tvorí viacero orgánov. Patrí sem kostná dreň a týmus, tiež slezina, mandle, lymfatické uzliny, lymfatické tkanivo v slizniciach dýchacieho, tráviaceho traktu a v koži,“ vymenúva imunoalergiologička MUDr. Daria Buchvaldová, PhD. z Via Clinic v Bratislave.

Hnačky aj zápaly kože

Za určitých okolnosti sa môže stať, že niektorá zložka tohto zložitého systému prestane správne fungovať a dôsledkom môžu byť získané poruchy imunitného systému. Vrodené sa objavujú už po narodení. „Dieťa prichádza na svet s genetickou či vývojovou poruchou alebo enzymatickým defektom, čo vedie k zníženiu protilátkovej alebo bunkovej imunity. Sú to často vážne stavy, ktoré sa prejavujú neprospievaním dieťaťa, opakujúcimi sa zápalmi pľúc či uší. Typické sú aj rôzne kožné zápalové prejavy či hnačky. Niektoré z týchto ochorení v minulosti unikali diagnostike, dnes ich už našťastie včas odhaľujú skríningové a genetické testy,“ tvrdí doktorka Buchvaldová a dopĺňa, že vrodené poruchy imunity je nutné sledovať a liečiť celý život. „Niektoré z nich sa dajú vyriešiť transplantáciou kostnej drene, pri iných pomáha dlhodobá imunomodulačná liečba, čiže užívanie prípravkov na podporu imunity“ prezrádza lekárka.

Stres aj málo vitamínov

Získané poruchy imunity vás môžu prekvapiť v ktoromkoľvek veku. Častým spúšťačom sú zlé stravovacie návyky, nízky obsah bielkovín v strave, tiež deficit vitamínov, ale aj opakované bakteriálne a vírusové infekcie postihujúce biele krvinky, ako sa stáva napríklad pri infekčnej mononukleóze. Imunitný systém však nevhodne zaťažuje i stres alebo vyčerpanie. „Získané poruchy imunity môžu vznikať aj u pacientov s cukrovkou, onkologickými ochoreniami, objavujú sa aj po cytostatickej liečbe či ožarovaní. Typickým získaným ochorením imunitného systému je AIDS,“ prezrádza lekárka. O tom, že sa u vás môže rozvíjať získaná porucha imunity zvyknú svedčiť časté infekcie dýchacích a močových ciest aj kože. Tiež opakované herpesy na perách či v nose, ale aj zápaly ústnych kútikov a gynekologické infekcie. Ak vás niektorý z uvedených problémov neustále obťažuje, dlho nečakajte a radšej čo najskôr vyhľadajte odborníka.

Potrebujete imunológa

Nie je to banalita. Infekcie sa môžu opakovať a mať ťažší priebeh. „Pacienti s týmito problémami majú byť imunológom vyšetrení a pri zistení poruchy imunity liečení imunomodulačnou liečbou," hovorí doktorka Buchvaldová, že túto terapiu indikuje lekár podľa klinického stavu pacienta a výsledkov imunitného profilu. „V súčasnosti máme viacero možností, ako podporiť obranyschopnosť pacienta, a to vo forme injekcií, tabletiek alebo vakcín. V imunomodulačnej liečbe sa využívajú virostatiká, čiže lieky proti vírusom, tiež bakteriálne lyzáty, čo sú zmesi antigénov baktérií, ktoré vyvolávajú produkciu protilátok. K ďalším prostriedkom patria dialyzáty leukocytov či imunoglobulíny, teda protilátky Možnosťou je aj podávanie vakcín a pomôcť môžu aj prípravky s obsahom zinku, selénu alebo vitamíny C a D, ktoré pozitívne vplývajú na imunitu,“ objasňuje imunoalergiologička.

Pri liečbe získaných porúch imunity je dôležitá nielen imunomodulačná liečba, ale aj úprava životného štýlu. „Pacientovi odporúčame redukovať záťaž, stres, tiež zabezpečiť si dostatok spánku aj regeneráciu organizmu formou aktívneho oddychu. V neposlednom rade je potrebná kvalitná strava s vysokým podielom ovocia, zeleniny, antioxidantov a vhodná je aj podpora imunity na prírodnej báze, napríklad imunoglukánmi, bylinkami. Získané poruchy imunity je po dostatočnej diagnostike možné liečiť a aj úspešne vyliečiť,“ upokojuje lekárka.

Prečo pribúdajú?

Porúch imunity, žiaľ, v súčasnosti rýchlo pribúda. Príčinou je zhoršujúci sa stav životného prostredia, dlhodobý stres, málo pohybu, nepravidelný a nedostatočný oddych a tiež zhoršujúca sa kvalita stravy. Týmto problémom však môžete predísť vďaka zdravému životného štýlu. „Nevyhnutný je dostatočný spánkový režim a oddych, pomôže aj vyhýbanie sa dlhotrvajúcemu stresu v práci i v rodine. Okrem toho je potrebné dbať na konzumáciu zdravej stravy s vysokým podielom zeleniny a ovocia, dostatkom vitamínov, stopových prvkov, najmä zinku a selénu. Dôležitá je aj prevencia vážnych infekcií s podporou očkovania, odporúčam tiež vyhýbať sa pohybu vo veľkých, zaľudnených priestoroch či v lietadlách počas chrípkových epidémií. Prevenciou týchto ťažkostí sú aj dostatočné hygienické návyky, akými sú dôkladné umývanie rúk, tvárové rúška či dezinfekcia povrchov,“ vymenúva doktorka Buchvaldová.

