Revolúcia v liečbe rakoviny v Čechách: Už žiadne rezy pri odstránení nádoru!

Vŕtanie do mozgu, rezy skalpelom, to všetko má byť minulosťou. Na medzinárodnom výskume pracuje s oxfordskými vedcami programátorská špička z Brna.

Českí programátori pracujú na zdokonalení liečby rakoviny. Nádory v mozgu, v pečeni a obličkách budú ničiť ultrazvukové vlny. Informoval o tom český portál Novinky.cz.

Ultrazvuk sa už v medicínskej praxi využíva na odstránenie myómov v maternici, testuje sa na liečbu prostaty a v Oxforde ho použili aj na zničenie tumoru na obličkách. Avšak iba polovica zákrokov bola úspešná. Problémy pravdepodobne spôsobila väčšia tuková vrstva okolo orgánov pacientov.

Ako to funguje?

Lekári urobia snímky nádoru, počítač ich vyhodnotí a navrhne možnosti liečebného postupu. Lekári zvolia ten najvhodnejší. Je nutné, aby bola dokonale zvládnutá simulácia šírenia ultrazvukových vĺn. Tie musia nádor trafiť s absolútnou presnosťou a spáliť ho.

Liečba epilepsie i Parkinsona

So zdokonalením programu preto oslovili expertov z Brna, ktorí skúmajú, ako sa ultrazvuk v ľudskom tele šíri. „Vieme, ako byť o niečo presnejší, no potrebujeme na to ešte približne dva roky," upresnil informatik Jiří Jároš z Vysokej školy technickej v Brne. Týmto spôsobom by podľa Jároša v budúcnosti mohli byť liečené i metastázy v kostiach a epileptické záchvaty či tras rúk pri Parkinsonovej chorobe.

