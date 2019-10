S „padnutými“ viečkami už nemusíte rovno pod sklapel

Kým donedávna bola blefaroplastika jediným riešením ovisnutých viečok, dnes dokáže tento zákrok v mnohých prípadoch oddialiť bezbolestné laserové ošetrenie.

Koža v očnom okolí je veľmi tenká a jemná, preto sa prvé známky starnutia prejavujú práve v tejto oblasti. Magic Eye je jediné laserové ošetrenie, ktoré dokáže spevniť kožu horných a dolných viečok a očného okolia a oddialiť blefaroplastiku. Je vhodné aj pre tých, ktorí už blefaroplastiku podstúpili.

„Počas mojej viac ako 30-ročnej praxe som sa pri neinvazívnom ošetrení nestretla s takým výrazným spevnením kože,“ hovorí MUDr. Jana Šrámeková, ktorá je považovaná za priekopníčku fotorejuvenizácie na Slovensku a v januári tohto roku posilnila tím MUDr. Ivety Hasovej v centre MEDISKIN: „Ošetrenie Magic Eye je vhodné pre tých, ktorí blefaroplastiku zvažujú, prípadne ju už podstúpili,“ vysvetľuje lekárka a pridáva dôvod: „Plastický chirurg totiž dokáže odstrániť nadbytočnú kožu, no nezmení jej kvalitu. Naopak, pri ošetrení Magic Eye laserové impulzy stimulujú produkciu kolagénových vlákien, čím sa naštartujú omladzovacie proces v koži.“

A ako ošetrenie prebieha? Prístroj vysiela do ošetrovanej oblasti impulzy, ktoré ju jemne prehrievajú. To spôsobuje rozrušenie poškodených kolagénových vlákien v spodných vrstvách kože a stimuluje tvorbu nového kolagénu. „Takto ošetrujeme aj zónu horných a dolných viečok, a to aj zo slizničnej strany,“ hovorí lekárka. To, čo laika pri predstave pôsobenia lasera na vnútornú sliznicu odradí, je možná bolestivosť, jazvičky či dĺžka hojenia. Najmä ak vo svojom doterajšom živote prišiel s laserom do kontaktu maximálne pri odstraňovaní znamienok. Skutočnosť je však úplne iná. „Ošetrenie erbiovým laserom nie je bolestivé a nedochádza pri ňom k obrusovaniu ani poškodeniu jemnej sliznice,“ upokojuje MUDr. Šrámeková.

Efekt omladenia ošetrenej oblasti sa dostaví v priebehu niekoľkých týždňov a je dlhodobý. Pre dosiahnutie maximálneho výsledku sa odporúča absolvovať minimálne tri ošetrenia v mesačných intervaloch. Ak máte výraznú mimiku v očnom okolí, ošetrenie je možné kombinovať aj s aplikáciou botulotoxínu, ktorý spomalí prehlbovanie mimických vrások.