Šedivenie môže byť alarmujúce! Hrozí vášmu srdcu infarkt?

Sivé vlasy nie sú vždy iba chybičkou krásy. Môžu naznačovať, že sa s vašimi srdcovými tepnami niečo deje.

Pribúdajúce šediny dokážu rozladiť každého. Najnovší výskum okrem toho naznačuje, že to, kedy začneme šedivieť, sa týka aj kondície nášho zdravia. Vlasy pacienta by popri iných rizikových faktoroch mohli lekárov upozorniť, že je nutné začať s preventívnymi opatreniami proti zlyhaniu srdca.

Podobnosť čisto nenáhodná

Súvislosť medzi zdravým srdcových tepien a šedivením vlasov skúmali na univerzite v Káhire. Neštudovali ju náhodou. Šedivenie vlasov a ochorenie srdcových tepien sprevádzajú mnohé podobné molekulárne mechanizmy, ako sú zmeny na DNA, oxidačný stres, zápal, hormonálne zmeny a bunkové poškodenie.

Sivovlasí v ohrozenií

Spomínaného výskumu sa zúčastnilo viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení na skupiny podľa stupňa sivosti ich vlasov. Muži z prvej skupiny, ktorí nemali žiadne sivé vlasy boli ohodnotení jednotkou a tak postupne to šlo až po piatu skupinu, v ktorej dostali celkom sivovlasí muži päťku.



Zdroj: Shutterstock.com

Ukázalo sa, že muži ohodnotení trojkou až päťkou mali častejšie poškodené srdcové tepny, a to aj po zohľadnení veku. Takisto viac z nich malo zvýšený krvný tlak, ako aj abnormálne hladiny tukov, pričom všetky tieto faktory sa spájajú s koronárnym ochorením srdca.

Jednoduchý test

Vedci chcú svoj výskum aplikovať aj na väčšej vzorke a radi by ho zopakovali aj u žien. Ak sa ich zistenia potvrdia, lekári by dostali veľmi jednoduchú pomôcku na to, aby na prvý pohľad rozoznať, či ich pacient nemá zvýšené riziko koronárneho ochorenia srdca. Bielovlasý štyridsiatnik by tak okamžite vzbudil podozrenie a bez odporúčaní lekára, ako si ochrániť svoje srdce, by z ordinácie zrejme neodišiel.

Zabiják číslo jeden

Koronárna alebo ischemická choroba srdca je celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí. Na stenách srdcových tepien sa pri nej vytvárajú tukové usadeniny, ktoré obmedzujú prúdenie krvi, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť až srdcový infarkt. Problémom býva, že infarkt často prichádza náhle, pričom dovtedy pacient nemusí pociťovať výraznejšie ťažkosti, ktoré by mu naznačili, že má vážny zdravotný problém.

