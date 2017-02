Slepé Slovensko? Štátna poisťovňa chce pre šetrenie obmedziť liečbu zraku!

Všeobecná zdravotná poisťovňa podala návrh, proti ktorému sa postavila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Bez vhodnej liečby vedú vážne ochorenia veľmi rýchlo k slepote.

Po dosiahnutí 45. roku by mal každý podstupovať pravidelné vyšetrenie zraku raz za tri roky.Autor: Shutterstock

Únia apeluje na kompetentných, aby nepripustili vytváranie zbytočných invalidov pre úsporné opatrenia v zdravotníctve. Podmienená degenerácia makuly a diabetického makulárneho edému vedú bez vhodnej liečby k strate zraku. „Považujeme za neakceptovateľné, že aj napriek existujúcej liečbe na trhu niekto pripustí, aby sa pacienti so závažnými ochoreniami zraku nemohli k adekvátnej liečbe dostať včas alebo aby liečbu nedostali v primeranej dĺžke a kvalite," uviedla vo svojom stanovisku.

Čítajte: Najčastejšie očné choroby. Lekár ich odhalí skôr než vy

Liečba je nevyhnutná

Degenerácia makuly postihuje najmä ľudí po päťdesiatke, približne každého 10. človeka nad 65 rokov, nad 75 rokov dokonca každého tretieho, pričom ohrozuje viac ženy. Makula je časť sietnice s najväčším počtom buniek. Ak sa choroba nelieči, v priebehu piatich rokov prichádza človek až o 75% zraku. Pri drastickej forme tejto diagnózy niektorí pacienti stratia trojnásobok zraku už po dvoch mesiacoch. Okrem veku je pre degeneráciu makuly rizikové i slnečné žiarenie a fajčenie. Z chorôb hypertenzia a obezita. VIAC o ochorení: TU!

Len 1! Neetické návrhy bez alternatívy

Únia nerozumie obmedzeniu liečby na jedno oko, pretože je mnoho pacientov, ktorí majú postihnuté obe oči. „Ktoré teda má lekár liečiť a ktoré nie? Kto rozhodne o tom, na ktoré oko má pacient právo vidieť a na ktoré nie? Kto bude garantovať, že práve to jedno liečené oko je zárukou najlepších výsledkov? Z nášho pohľadu je to veľmi neetické voči pacientovi, ktorý môže vďaka obmedzeniu liečby v konečnom dôsledku oslepnúť na obe oči," pýta sa združenie ľudí s poruchami zraku vrátane dotknutých diagnóz. Obmedzenie liečby na dva roky považuje ÚNSS takisto za nepochopiteľné.

Výrobca jedného z dotknutých liekov s účinnou látkou ranibizumab, vo svojom vyjadrení pre Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že dotknutá liečba predstavuje revolúciu v liečbe uvedených diagnóz. Podľa nej návrh štátnej poisťovne liečbu výrazne obmedzí, pričom na to nie je medicínsky dôvod. Pripomína tiež, že alternatíva neexistuje.

Bez práva na zdravie?

„Pripustiť, aby pacienti v 21. storočí prichádzali o zrak aj napriek dostupnej efektívnej liečbe ich zrakových problémov, považujeme za neetické a v prísnom rozpore s právami pacientov a záujmami štátu. Obmedzenie liečby na dva roky, a to len pre jedno oko, v praxi znamená, že pacienti budú skôr alebo neskôr odkázaní k slepote," uviedla spoločnosť Novartis v stanovisku.

Výrobca ďalšieho z liekov, firma Bayer, zase poukázal, že návrhu na obmedzenie liečby chýba odôvodnenie, ktoré vyžaduje legislatíva. Ministerstvo zdravotníctva by preto podľa nej malo konanie o návrhu poisťovne zastaviť. Okrem iného tiež upozorňuje, že ak pacient oslepne na druhé neliečené oko pre nehradenie nákladov na liek z poistenia, náklady na liečbu slepého pacienta sa zvýšia, zaťaží tiež sociálny systém a zasiahne sa do jeho ústavného práva na zdravie.

Choroby nás oberajú o úspory. Koľko stojí Slovákov zdravotná starostlivosť?

Na zmenu preplácania liečby VŠzP upozornil denník Sme. Poisťovna predložila návrh Ministerstvu zdravotníctva presvoju rekordnú stratu. Týka sa predpisovania dvoch liekov na degeneráciu makuly a makulárny edém. Liečba by sa tak skrátila a pacienti by sa k nej dostali neskôr. Argumentuje, že podobne sa lieči aj v Česku. O návrhu rozhodne ministerstvo zdravotníctva, ktoré k téme avizovalo odbornú diskusiu.

Na hospodárenie doplácajú pacienti

Navrhované kroky nie sú podľa Asociácie na ochranu práv pacientov SR v prospech pacientov. „Znižovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti je vždy zlým signálom. Za zlú finančnú situáciu pacienti nemôžu, a preto by nemali ani znášať jej následky," doplnila pacientska asociácia.

Hrozí vám degenerácia makuly? Otestujte si svoj zrak!

Obmedzenia aj pri liečbe žltačky

Ozdravný plán poisťovne počíta s tým, že náklady na zdravotnú starostlivosť medziročne klesnú o 3%. VšzP okrem uvedenej zmeny navrhla aj ďalšie v úhradách liečby hepatitídy typu C. Dostali by ju iba pacienti bez rizikovej anamnézy. Do tej má patriť alkohol, drogy, tetovanie či piercing.