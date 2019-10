Alarmujúce čísla rakoviny pľúc. 7 tichých príznakov najviac podceňujete

Zomierajú tisíce ľudí a v štatistikách krajín EÚ sa s pľúcnym karcinómom dostávajú Slováci na nelichotivé popredné miesta. Zmeniť by to mohol preventívny skríning. Kedy príde?

Jednu z najvyšších mier výskytu a úmrtnosti na rakovinu pľúc z krajín Európskej únie má práve Slovensko. U mužov patrí dokonca medzi najčastejšie onkologické ochorenie u nás. Ročne podľahne tejto diagnóze viac ako 2 000 pacientov. Alarmujúce je, že až trištvrte z nich prichádza k lekárovi neskoro.

Zmeniť by to mohol skríningový program, ktorý by odhalil rakovinu pľúc v počiatočnom štádiu. Nelichotivú štatistiku tohto agresívneho onkologického ochorenia by mohli zlepšiť aj moderné spôsoby liečby a špičkové medicínske inovácie, ktoré využívajú odborníci aj v slovenských nemocniciach.

Najmä muži

V roku 2017 podľahlo na Slovensku karcinómu pľúc 2 229 pacientov z celkového počtu viac ako 13-tisíc. Z hľadiska úmrtnosti je toto ochorenie dlhodobo na prvej priečke spomedzi všetkých onkologických diagnóz. Z hľadiska výskytu patrí u mužov medzi najčastejšie sa vyskytujúce onkologické ochorenie a tvorí 21 % zo všetkých onkologických diagnóz. Na druhej priečke je karcinóm hrubého čreva a konečníka a rakovina prostaty. U žien, čo sa výskytu týka, je karcinóm pľúc už niekoľko rokov na treťom mieste, hneď za rakovinou prsníka a hrubého čreva.

Pľúca nekontrolujú

„Je skutočne alarmujúce, ak trištvrte pacientov príde k lekárovi v pokročilom štádiu ochorenia. Súvisí to s výrazným podceňovaním príznakov, nedostatočnej adherencii, zlej informovanosti pacientov a chýbajúcim preventívnym programom na včasný záchyt ochorenia. Z hľadiska liečby má práve včasný záchyt ochorenia významný vplyv na celkovú kvalitu a dĺžku života pacienta. Aj v tomto prípade platí, že skorý záchyt ochorenia môže pacientovi zachrániť život,“ hovorí docent Miroslav Janík, prednosta kliniky hrudníkovej chirurgie ružinovskej nemocnice v Bratislave.

Typické príznaky

Práve prevencia a informovanosť, ktorá pomáha rozpoznať prvé príznaky ochorenia, môžu pomôcť zmierniť túto negatívnu štatistiku. Medzi typické príznaky ochorenia patrí najmä dlhotrvajúci kašeľ, časté zápaly pľúc, vykašliavanie krvi, bolesti v hrudníku, dýchavica, zachrípnutie a únava. Pacienti by mali dodržiavať správnu životosprávu a vyhýbať sa fajčeniu, škodlivinám a byť opatrní pri práci s chemikáliami.

Nové lieky

Vývoj nových liekov, napríklad v oblasti imunoterapie, spôsobili pri liečbe karcinómu pľúc značný pokrok. Rovnako tak aj zdravotnícke novinky a moderné technológie, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. „Operačné sály máme dnes vybavené technológiami, vďaka ktorým pacient s karcinómom pľúc nemusí nevyhnutne podstupovať operáciu pri otvorenej brušnej dutine. Vieme ho operovať aj takzvanou miniinvazívnou metódou, čiže laparoskopicky. Dôležitou podmienkou je, aby pacient prišiel k lekárovi v skorom štádiu ochorenia a nepodceňoval príznaky,“ uzatvára docent Janík.

Na rade ministerstvo

Odborníci preto žiadajú zriadiť systém skríningu, ktorý by umožnil včasný záchyt karcinómu pľúc. Na rade je teda Ministerstvo zdravotníctva SR a poisťovne, ktoré rokujú o skríningových programoch.

„Zatiaľ čo ministerstvo zdravotníctva spustilo pred pár mesiacmi celoslovenský skríningový program na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, a len pred nedávnom v rámci roka prevencie aj skríning na záchyt karcinómu prsníka, Slovensko stále nemá stratégiu na preventívny program v oblasti včasného záchytu karcinómu pľúc. A to napriek tomu, že štatistiky dlhodobo ukazujú na nepriaznivú situáciu, čo sa týka výskytu a úmrtnosti na toto závažné onkologické ochorenie,“ upozorňuje doc. MUDr. Marta Hájková, CSc. MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu.

