Stačí tak málo? Rakovinu pomôže liečiť vírus, veria vedci

Kombinácia imunoterapie s úplne novým postupom by podľa výskumníkov dokázala liečiť najagresvívnejšie nádory. Ako je to možné?

Imunotreapia v rakovine prsníka sa považuje za najsľubnejšiu cestu v liečbe za posledné dekády. Je príjemnejšia ako chemoterapia, ktorá spôsobuje mnohé nežiadúce účinky, keďže ničí aj zdravé bunky. Podstata imunoterapie spočíva skôr vo vyzbrojení imunitného systému tela „supernábojmi", ktoré ničia rakovinové bunky. Dostávate ich po týždni v infúziách. Obvykle je veľmi úspešná a predlžuje život, no nie vždy to stačí.

Adriana Kmotríková: Chorobu si vetrám z hlavy, no na hrdinku sa nehrám

Ako červená zástava

Vedci z univerzity v Ottawe však prišli na to, ako imunoterapiu ešte posilniť – vírusom Maraba. „Náš imunitný systém sa neustále snaží rozpoznať a zabiť rakovinové bunky, ale tie sa neustále snažia skryť. Ak nainfikujete rakovinové bunky vírusom, akoby zdvihli veľkú červenú zástavu, ktorá pomôže imunitnému systému zaútočiť," vysvetľuje spoluautor štúdie John Bell. „Na niektoré rakoviny to stále nestačí. Zistili sme, že ak pridáme inhibítor kontrolného bodu po vpichnutí vírusu, vylúči to výstrahu a imunitný systém vyšle celú armádu proti rakovine."

Nová nádej proti rakovine. Experti ju našli tam, kde by ste nečakali

Väčšina zdravých

Prelomový výskum ukázal, že touto kombináciou sa vyliečilo až 90% myší postihnutých trojitým karcinómom prsníka, ktorý sa považuje za najagresívnejší. „Predpokladáme, že rovnaké mechanizmy fungujú aj pri rakovine ľudí, treba však skúmať ďalej," vysvetľuje hlavná autorka štúdie Marie-Claude Bourgeois-Daigneault, že kým sa liek dostane k pacientom, musia prebehnúť ešte série klinických skúšaní.

Čítajte aj:

Rakovina prsníka