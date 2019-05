Stomatológ radí: Zadržte! Vytrhnutie zuba by ste mali poriadne zvážiť

Do záchrany zuba sa oplatí investovať. Chýbajúci nepredstavuje len estetický problém.

Kvalitné ošetrenie zuba môže trvať niekoľko hodín, no vlastný zachovaný zub je lepší než akýkoľvek implantát, pretože je to látka telu vlastná.„Žiaľ, mnoho zubárov sa stavia k zubom, ktoré boli v minulosti ošetrené nedostatočne alebo ich liečenie vyzerá komplikovane, skôr tak, že navrhnú ich vytrhnutie," konštatuje prezident Regionálnej komory zubných lekárov v Bratislave Vlastimil Graus.

Nie každý zub, ktorý bol v minulosti ošetrený a javí známky zápalu na svojom koreni, patrí do koša. „Vo väčšine prípadov sa kompletne odstránia staré výplne a urobí sa revízia celého systému, pretože nejde len o jednu rúrku, ktorú by bolo treba vyčistiť, ale o celý systém koreňových kanálikov," hovorí Graus o endodontickom, teda hĺbkovom, ošetrení zuba.

To trvá spravidla niekoľko hodín. Na Slovensku sa mu venujú lekári združení v Slovenskej endodontickej spoločnosti Slovenskej komory zubných lekárov.

Čistenie najlepšou prevenciou

Najčastejšími príčinami straty zubov sú zubné kazy a následky parodontopatií. Obidve spôsobuje kombinácia mikroorganizmov s nedostatočnou ústnou hygienou a nesprávnymi stravovacími návykmi. V uplynulých 15 rokoch na Slovensku zaviedli na viacerých školách výučbu dentálnych hygieničiek a SKZL sa snaží presadiť a podporovať viacero programov, ktorých cieľom je zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva.



Často je vinná nedostatočná hygiena a pozornosť röntgenovej diagnostike a endodontickému ošetreniu. Úspešnosť endodontickej liečby je podľa odbornej literatúry u imunitne zdravých ľudí 95 až 98 %.

Čím menej bolo do koreňových kanálikov pôvodne zasahované, tým lepšia je prognóza ďalšieho ošetrenia. „Koreňový kanálik s jeho množstvom zakončení možno prirovnať k delte rieky, ktorá ústi do mora. Celý tento koreňový systém treba dôkladne dekontaminovať a vyčistiť, aby tam zostalo čo najmenej mikroorganizmov, ktoré by v budúcnosti mohli robiť problémy," priblížil Graus.

Aby držal pevne

Následne potrebuje zub ošetrenie a treba ho stabilizovať, aby nedošlo k jeho neskoršiemu preťaženiu, zlomeniu a iným následkom. Podľa odborníka sa to robí zubnou polokorunkou či korunkou, ktorá môže byť napríklad súčasťou mostíka. Kvalitné ošetrenie zuba môže trvať niekoľko hodín, no vlastný zachovaný zub je lepší než akýkoľvek implantát, pretože je to látka telu vlastná.

