Strava bohatá na OMEGA kyseliny dokáže bojovať s rakovinou!

Nové výskumy ukazujú, že konzumovanie mastných kyselín môže pomôcť organizmu v boji s rakovinou čreva.

Omega - 3 mastné kyseliny obsiahnuté v strave sa v tele rozložia na molekuly, ktoré priamo napádajú rakovinové bunky, tvrdí nová štúdia uskutočnená na Aberdeen University. Ich výsledky naznačujú, že súvislosť medzi takýmito potravinami a prežitím rakoviny hrubého čreva.

Omega 3 brzdí rast nádoru

Vedci merali množstvo enzýmov u 650 pacientov s rakovinou hrubého čreva po tom, ako sa najedli potravín bohatých na omega - 3 a omega - 6 mastné kyseliny. Výsledky porovnávali s ich šancami na prežitie. Ukázalo sa, že pacienti, ktorí mali najvyššie hladiny enzýmov bojujúcich proti rakovine, mali aj najväčšiu šancu poraziť chorobu. Ich nádory sa šírili menej, čo by malo znamenať väčšiu šancu na prežitie.

Hlavný autor štúdie, profesor Graeme Murray povedal: „Pred touto štúdiou sme nevedeli, že medzi týmito enzýmami a prežitím karcinómu hrubého čreva existuje takýto vzťah. Naše výsledky sú dôležité najmä preto, že upozorňujú na novú cestu k pochopeniu prežitia rakoviny hrubého čreva.“ Najdôležitejší poznatok je, že omega 3 mastné kyseliny po strávení dokážu potlačiť rast nádoru.

Nádejné zistenie

Pacienti s rakovinou hrubého čreva majú pomerne široký interval, koľko sa od odhalenia choroby môžu dožiť. Je to od pár mesiacov až po viac ako 10 rokov. Ide o jeden z najrozšírenejších druhov rakovín v modernom svete. Táto nová štúdia sa snažila zistiť, v čom to je, že niektorí pacienti prežijú s chorobou tak málo a iným sa darí držať ju na uzde celé roky. Jedným z kľúčov by mohlo byť aj zvýšené prijímanie omega 3 mastných kyselín.

Rakovina hrubého čreva