Táto jednoduchá činnosť vás ochráni pred koronavírusom. Stačí 30 sekúnd

Pomôže nám v boji s koronavírusom aj ústna hygiena? Tento krok určite nevynechajte!

Podľa britských vedcov nám v ochrane pred koronavírusmi môže pomôcť aj ústna hygiena, konkrétne kloktanie ústnej vody. Odborníci zistili, že v boji s podobným vírusom bolo účinné už 30 sekundové preplachovanie úst.

Vedci z Univerzity v Cardiffe by chceli teraz preskúmať možné prínosy ústnej vody v boji s Covid-19. „Aj predchádzajúci výskum obalených vírusov, vrátane koronavírusov, priamo podporuje myšlienku, že vyplachovanie ústnej dutiny by sa malo považovať za potenciálny spôsob, ako znížiť prenos SARS-CoV-2. Teraz je naliehavo potrebný výskum, aby sa zistil potenciál použitia ústnej vody proti tomuto novému vírusu,” hovorí vedúca štúdie Valerie O'Donnellová.

Zničenie vírusov v ústach

Konkrétne zložky ústnej vody, ako chlorhexidín, cetylpyridíniumchlorid, peroxid vodíka a jódovaný povidón majú podľa expertov potenciál predchádzať infekciám. Tieto zložky poškodzujú lipidovú membránu, vonkajší obal vírusov, a tým ich zneškodňujú a znižujú riziko nákazy. Jednou z výhod používania ústnej vody je aj to, že vírusy zničia v ústnej dutiny a tie sa vďaka tomu nedostanú ďalej do krku, kde by sa mohli roznožovať a ďalej napádať iné bunky tela.

Potrebujeme výskum

Teraz je na rade rozbor existujúcich alebo špeciálne vyrobených ústnych vôd v laboratóriu, a potom klinické skúšky. Podľa O'Donnellovej by súčasne dostupné ústne vody mohli testovať na populácii a monitorovanie účastníkov štúdie by stanovilo ich účinnosť. „Ústna voda nebola doteraz testovaná na tento nový koronavírus. Táto štúdia naznačuje, že ďalší klinický výskum by mohol byť užitočný na položenie teoretických dôkazov,“ dodáva.

