Test na rakovinu prostaty vraj nie je spoľahlivý. 10 príznakov, ktoré odhalia jej zväčšenie

Nemeckí odborníci varujú mužov. Tvrdia, že PSA test na odhalenie rakoviny prostaty môže viesť k chybným diagnózam. Spôsobuje vraj viac škody ako úžitku.

V Nemecku ročne ochorie na karcinóm prostaty asi 57 000 ľudí. Onkologické ochorenie predstojnej žľazy je 3 najčastejším druhom rakoviny mužov aj na Slovensku. Diagnostikuje sa však najmä tým po 70-tke, takže sa nedá presne zdokumentovať, koľkí umrú na ňu a koľkí na iné ochorenie typické pre seniorský vek.

Zatiaľ čo zápaly a nezhubné zväčšenie prostaty sa dajú liečiť, pri rakovine je to možné len v prvom, teda ranom štádiu. Háčik je v tom, že karcinóm sa vtedy ešte neprejavuje takmer nijakými príznakmi a problémami. Jedinou šancou, že vám ju odhalia včas, je pravidelná preventívna prehliadka u urológa a test PSA. Práve ten však niektorí odborníci spochybňujú.

Prostata po 50-desiatke

Muži zvyčajne svojej prostate nevenujú pozornosť, kým nemajú zdravotné a sexuálne problémy. Keď sa objavia, môže byť neskoro. Zápaly trápia najmä mladších, majú ich na svedomí pohlavne prenosné choroby, napríklad chlamýdie, ale aj bežné baktérie. Po päťdesiatke prostata pomaly a postupne narastá. Jej zväčšenie, odborne benígna prostatická hyperplázia, nie je síce predstupňom rakoviny, ale aj tak vám môže poriadne znepríjemniť život. Čoraz viac stláča močovú rúru a prekáža pri vyprázdňovaní močového mechúra.

S prostatickými ťažkosťami sa spájajú aj problémy so sexom. V tele staršieho muža sa vytvára menej pohlavného hormónu testosterónu. Dostane sa do prechodu, andropauzy, čo je obdoba ženskej menopauzy. Každoročné vyšetrenie u urológa by malo preto byť pre mužov po päťdesiatke také samozrejmé, ako je pre ženy gynekologická prehliadka.

Test PSA

Ešte dôležitejšie je skoro rozpoznať a liečiť zhubné zväčšenie prostaty. Ak prídete na vyšetrenie včas, lekári vedia nádor diagnostikovať a liečiť vás. V ďalších štádiách vám už len budú predlžovať život a pomáhať od bolesti.

V bunkách prostaty sa tvorí bielkovina, ktorá sa nazýva špecifický prostatický antigén. Má skratku PSA. Test na jeho prítomnosť má slúžiť na včasné zachytenie rakoviny prostaty, teda v prvom štádiu u mužov, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky a problémy. Používa sa aj na sledovanie účinnosti liečby. Zvýšené hladiny PSA samé o sebe však ešte nemusia znamenať rakovinu, tú lekári musia potvrdiť biopsiou prostaty. Z tkaniva sa tenkou ihlou odoberú vzorky, ktoré sa vyšetria pod mikoskopom. Vyšetrenie nie je bolestivé, robí sa cez konečník v miestom znecitlivení.

Sporné hodnoty

Odborníci sa už dlhšie sporia, či je test PSA účinný a má zmysel ho používať. Napríklad nemecký Inštitút pre kvalitu a hospodárnosť v zdravotníctve (IQWiG) realizoval 11 štúdií s viac ako 400 000 účastníkmi a tvrdí, že krvný test na zistenie rakoviny prostaty nie je spoľahlivý a môže sa rôzne (dez)interpretovať.

Pri markeri PSA sa určujú referenčné hodnoty. Tie od 0 do 4 nanogramov na milimeter krvi sa považujú za normálne. Od 4 nanogramov sú hodnoty, najmä u mladších mužov, považované za také, ktoré treba kontrolovať. Problém je v tom, že hodnota PSA neraz súvisí aj s inými, neškodnými príčinami. Napríklad so zápalom, s bicyklovaním či pohlavným stykom. Prostata totiž reaguje citlivo na tlak, aj preto sa test nesmie konať bezprostredne po dotykovom vyšetrení.

Chybné vysvetľovanie výsledkov?

Podľa nemeckého úradu odhalil skríning niekoľko ochorení na rakovinu, ale ide len o 3 pacientov z 1000 počas 12 rokov. Čo je veľmi málo, aby sa mohlo hovoriť o efektivite testu. Počas 16 rokov zomreli 3 muži z 1000 dokázateľne na rakovinu prostaty. Háčik je v tom, že pacienti s touto rakovinou majú zvyčajne viac ako 70 rokov a neraz umierajú na iné ochorenie. U viac ako 200 mužov z 1000 účastníkov sa objavili zvýšené hodnoty PSA, ale rakovina sa nepotvrdila. Následná terapia ako ožarovanie či operačné zásahy im zhoršila kvalitu života.

Viac škodí, ako pomáha

Mnohí pacienti boli teda prediagnostikovaní, čo znamená, že mali karcinóm, ktorý nepotreboval ošetrenie. Alebo mali falošne pozitívny nález, čiže vôbec nešlo o zhubný nádor. Na základe nespoľahlivého skríningu pacienti postúpili terapiu, ktorých dôsledkom mohla byť inkontinencia a impotencia. Znížila sa ich kvalita života. Jediným serióznym dôkazom rakoviny prostaty je len biopsia, ale aj tá prináša riziká, okrem iného aj infekcie. Nemeckí vedci z inštitútu skonštatovali, že skríning rakoviny prostaty na základe testu PSA mužom skôr škodí ako pomáha.

ťažkosti so začiatkom močenia

ťažkosti s oddialením močenia

predĺžené močenie

tlačenie pri močení

slabý alebo prerušovaný prúd moču

odkvapkávanie moču po skončení močenia

časté močenie cez deň, ale najmä v noci

pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra

bolesti a pálenie pri močení

krv v moči

