Trápi vás syndróm suchého oka? Koľkokrát musíte žmurknúť?

Ohlási sa nepríjemným pálením a trápi stále viac ľudí v produktívnom veku. Sú jedinou záchranou pre suché oči kvapky a ako dlho ich môžete používať?

Vnímate, koľkokrát počas minúty zažmurkáte? Práve s týmto podvedomým pohybom viečok súvisí to, či bude vaše oko zdravé. „Ak vykonávate akúkoľvek sústredenú prácu, napríklad na počítači alebo mobile, začnú vám vysychať oči. Znižuje sa totiž frekvencia žmurkania a vzniká syndróm suchého oka,“ hovorí o najväčšom zlozvyku očná lekárka MUDr. Veselína Turanská.

„Prejavuje sa slzením, rezaním alebo začervenaním očí. Môžete mať i pocit, akoby ste v nich mali piesok. Už dokonca existujú štúdie, ktoré dokazujú pravdepodobnosť vzniku indukovanej krátkozrakosti v dôsledku dlhodobej práce na počítači, najmä u detí.“ V prípade nižších vekových kategórií ide skôr o hry na počítači alebo sledovanie mobilu. Za syndrómom suchého oka sa však môžu skrývať i kontaktné šošovky, suchý alebo znečistený vzduch, prípadne ochorenie spojovky oka.

Pomôžu kvapky

Syndróm suchého oka sa dnes považuje dokonca za civilizačné ochorenie. Tento nepríjemný pocit trápi študentov i ľudí v produktívnom veku. Pri syndróme suchých očí väčšina siahne po populárnych umelých slzách. „V prípade prepracovaných suchých očí je dobré pravidelne a dlhodobo ich zvlhčovať umelými slzami. Najlepšie s obsahom kyseliny hyalurónovej,“ radí odborníčka. „Najmä ak pracujete v klimatizovanom priestore, dávajte si pozor na vlhkosť vzduchu. Suchý vzduch a klimatizácia očiam určite nepridávajú na komforte.“

Ideálna vlhkosť vzduchu by sa mala v miestnosti počas chladnejších mesiacov pohybovať od 40 do 60 percent. Spozornieť treba, ak pravidelne klesá pod 30 percent. Klimatizácia by však mala byť aj správne nasmerovaná. V prípade fúkania vzduchu priamo do tváre hrozí tiež vysušovanie očí, prípadne aj ich zápal.

Očista i hydratácia

Zvlhčovaniu očí pomôže aj vedomé žmurkanie. Na tento podvedomý pohyb pri práci ľahko zabudnete. Pri sústredenej práci sa znižuje na frekvenciu 5-krát za minútu. A to je príliš málo! Koľkokrát by ste mali žmurknúť? V optimálnom prípade by to malo byť 10- až 15-krát za minútu. Nenápadný pohyb viečka je pre zdravé oko skutočne dôležitý. Pomáha nielen hydratácii, ale aj jeho očiste. Ak dlhší čas nežmurknete, tenký slzný film, ktorým je oko pokryté, sa postupne stratí. Pomôžu ďalšie tipy. Snažte sa udržať aj dostatočný odstup od obrazovky. Vzdialenosť by mala byť päťdesiat až sedemdesiatpäť centimetrov. Obrazovka počítača by mala byť v priamom uhle k oknu. V žiadnom prípade by ste ju nemali mať rovnobežne s oknom, odrazy budú príliš veľké. Počas práce si každú hodinu doprajte prestávku.