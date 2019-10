Tuhnutie medzi lopatkami, ale i boľavé koleno vyrieši ihla, radí fyzioterapeut

Hoci sa využíva pri ošetrení ihla, nie je to akupunktúra. Odborník však musí nájsť správny bod. Potom už len čaká na správnu reakciu.

Počuli ste už o terapii suchou ihlou? S týmto druhom akupunktúrnej techniky sa môžete stretnúť aj u fyzioterapeutov. Správnym vpichom ihly môžu riešiť množstvo problémov. Najčastejšie ide o akútne či chronické bolesti chrbta, ale i bolesti hlavy, ramien, bedrových kĺbov či kolien. „Vo východnej medicíne sa suchá ihla pichá do takzvaných meridiánových dráh, zlepšuje sa tak plynutie energie a stimulujú sa liečebné procesy. Cieľom terapie suchou ihlou vo fyzioterapii je uvoľniť konkrétne miesto vo svale,“ približuje techniku ošetrenia fyzioterapeutka Mgr. Lenka Augustínová. „Ide o trigger point, spúšťací bod so zvýšenou citlivosťou vo svalovom tkanive. Ten má typickú vyžarovaciu zónu, do ktorej bolesť prenáša.“

Brnkanie ako kontrola

Aby bola terapia úspešná, musí fyzioterapeut na začiatku nájsť vo svalovom vlákne bolestivý spúšťací bod. Ten vzniká spontánne na základe nevhodných pohybových stereotypov, ale i po dlhšej psychickej záťaži. Po odhalení aplikuje ihlu buď kolmo, šikmo, alebo priečne na kožu. Pri voľbe uhla rozhoduje nielen uloženie spúšťacieho bodu, ale i časť tela, kde sa vpich vykonáva. A už čaká na takzvaný fenomén uvoľnenia. „Potom nasleduje kontrolné prebrknutie cez bolestivé miesto, pri ktorom pozorujeme, či zášklb a bolesť vymizli,“ vysvetľuje fyzioterapeut Mgr. Martin Vojtovič. „Aplikácia suchej ihly do spúšťacieho bodu vo svalovom vlákne naštartuje akútnu zápalovú reakciu. „Tá je spojená so zvýšeným prekrvením a látkovou premenou. Výsledkom je uvoľnenie svalových vlákien a výrazný analgetický účinok.“ Pri terapii sa používajú sterilné ihly. Kožu na mieste vpichu ošetrí odborník len bežným dezinfekčným prípravkom.



Odborník aplikuje ihlu buď kolmo, šikmo, alebo priečne na kožu. Rozhoduje nielen uloženie spúšťacieho bodu, ale i časť tela, kde sa vpich vykonáva. Zdroj foto: Archív M. V.

Bolí to?

Obávate sa, že vpich do bodu, ktorý je problémový, bude príliš bolestivý? Mnohí nepociťujú pri aplikácii ihly takmer nič, iní miernu bolesť. Všetko závisí aj od vášho prirodzeného prahu bolesti. Počas ošetrenia suchou ihlou môžete pocítiť mravčenie, pálivý pocit alebo aj vyžarovanie do vzdialenejších častí tela. Sú to zóny, do ktorých sa z jednotlivých bodov prenáša bolesť. „Napríklad pri aplikácii ihly do podtŕňového svalu na lopatke môžete cítiť vyžarovanie do ramena a prstov na ruke,“ opisuje prenos fyzioterapeutka. „Po správnom aplikovaní ihly okamžite prestanete cítiť bolesť v referenčnej, vzdialenejšej zóne.“

Niekedy však musia terapeuti použiť aj viac ako len jednu ihlu. Všetko závisí od svalových zreťazení jednotlivých spúšťacích bodov. „Môžu prebiehať v krátkom alebo dlhom svalovom reťazci. V prípade krátkeho ovplyvňujeme priamo miesto, z ktoré bolesť vyžaruje,“ približuje Martin Vojtovič. „V rámci dlhého ošetrujeme až najvzdialenejší sval, do ktorého vyžaruje bolesť alebo svalový zášklb. Môže sa stať, že napríklad pri bolesti lopatky súčasne aplikujeme suchú ihlu do lýtkového svalu na opačnej nohe.“

Čo rieši suchá ihla?

akútne a chronické bolesti chrbta

bolesti hlavy

poúrazové a pooperačné bolestivé stavy

bolesti ramien, bedrových kĺbov a kolien

bolesti v panvovej oblasti

úponové bolesti ako tenisový či golfový lakeť

pätové ostrohy a plantárne fascitídy

svalové poranenie, opuchy, jazvy

Účinok môže prísť hneď

Úľavu môžete pocítiť hneď po úvodnom vpichu, niekedy je však situácia komplikovanejšia. Niektoré spúšťacie body sa upravujú spontánne, napríklad mobilizáciou danej kĺbovej oblasti alebo aktiváciou hlbokého stabilizačného systému chrbtice. Existujú však aj body, ktoré sú chronicky bolestivé a nereagujú na bežné reflexné podnety. Práve v tejto situácii má suchá ihla výborný efekt. Po jej aplikácii sa okamžite zníži bolesť. K úplnému vymiznutiu väčšinou dôjde do štyridsiatich ôsmich hodín.

Celkový úspech závisí aj od toho, v akom stave ste k fyzioterapeutovi prišli a ako dlho ste ťažkosti neriešili. „Čím neskôr s ťažkosťami prídete, o to viac svalov a kĺbov môže byť zahrnutých napríklad do ochranného držania tela. Pri bolesti, ktorú spôsobuje dlhodobé preťažovanie, je väčšinou nutných viac ošetrení,“ vysvetľuje Lenka Augustínová. „V prípade poúrazového stavu či akútneho svalového preťaženia sa výsledok prejavuje takmer okamžite.“

Čo ich môže vyvolať?

Príčinou môže byť úraz, akútne svalové preťaženie, prechladnutie, stresová situácia, ale i zlé pohybové návyky. To ovplyvňuje stav okolitých kĺbov a svalov. Problémy odhalí citlivosť svalov na hmat, svalová stuhnutosť, zošikmenie panvy alebo asymetrické držanie pliec. „Ak navštevujete fyzioterapeuta pravidelne a máte nastavený individuálny liečebný program, môže byť terapia suchou ihlou jedna z možností, ako spúšťacie body jednoducho odstrániť a navrátiť pohybový aparát do rovnováhy,“ uzatvára fyzioterapeut.