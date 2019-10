Umývaním rúk môžete predísť infarktu. Hrozba trvá 7 dní, nepodceňte ju

Ako spolu súvisí osobná hygiena a infarkt? Spoločný menovateľ je choroba, na ktorú stále neexistuje liek.

Vedeli ste, že s chrípkovou sezónou prichádza aj sezóna ohrozenia srdca? O dôvodv viac, prečo v čase, keď sa všetci okolo vás rozkýchali, rozsoplili a rozkašľali, sa jej radšej vyhnúť. Pôvodcovia chrípky a prechladnutia sa do organizmu dostávajú cez horné dýchacie cesty a spojovky. Znížiť pravdepodobnosť, že ochoriete, však máte vo svojich rukách. Doslova!

Čisté ruky

V čase chrípkovej sezóny dbajte na ochranu zdravia osôb v bezprostrednej blízkosti. Kýchajte a kašlite do jednorazových vreckoviek, ktoré po použití zahodíte do koša. To, že to robíte vy, však neznamená, že budú rovnako dôkladní aj ostatní. Počas chrípkovej sezóny si preto čo najčastejšie umývajte ruky teplou vodou a mydlom a pripomínajte to aj deťom. Ako má správne umývanie rúk vyzerať?

Namydlite celé dlane, chrbty rúk, priestory medzi prstami aj za nechtami. V prípade núdze pomôžu aj dezinfekčné gély na alkoholovej báze. „Dôkladným umývaním rúk zabraňujeme riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane chrípky a podobných ochorení. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob ako vo veľkej miere predísť rozšíreniu respiračných infekcií, rovnako ako hnačkových ochorení a žltačky typu A," hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

48 hodín

K prenosu ochorenia môže dôjsť aj kontaminovanými predmetmi ako sú napríklad držiaky v hromadnej doprave, nákupné košíky a kľučky. „Vírus chrípky prežíva na odeve, papieri či vreckovkách osem až 12 hodín. Na hladkých povrchoch dokonca 24 až 48 hodín," povedal Mikas.V miestnostiach podľa hlavného hygienika sa oplatí dbať na pravidelné nárazové vetranie a v čase narastajúceho počtu chorých sa vyhýbať uzavretým priestorom s vyššou koncentráciou ľudí. Vedeli ste, že vírus chrípky prežije v prachu a v izbovej teplote i niekoľko dní? V domácnosti sa preto počas chrípkovej sezóny odporúča upratovanie „navlhko", teda s použitím chemických dezinfekčných prostriedkov.

Pozor na srdce

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra do konca apríla. V tomto období odborníci predpokladajú väčší výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení. Vedci však prišli na zaujímavú spojitosť. Štúdie dokazáli nárast výskytu akútneho infarktu myokardu, cievnych mozgových príhod a úmrtí počas chrípkových epidémií. Zistil sa až šesť násobne vyšší výskyt infarktov počas prvých 7 dní od prepuknutia chrípky u sledovaných pacientov.

Pacienti so srdcovo-cievnym ochorením sú vystavení vyššiemu riziku vzniku zápalu pľúc a dvojnásobnému riziku vzniku infarktu. U pacientov, ktorí trpia súčasne kardiovaskulárnym a pľúcnym ochorením sa zvyšuje riziko úmrtia v dôsledku komplikácií chrípky až štyristonásobne. Ak kardiologický pacient ochorie na chrípku, ešte niekoľko týždňov po ochorení je vystavený vyššiemu riziku infarktu.

