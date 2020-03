Varovné signály srdca a ciev. Týchto 30 si omylom spájate s problémom inde v tele

Pálenie záhy, únava i priberanie môžu byť nenápadné príznaky chorého srdca. Ešte čakáte?

Ak dostanete pomoc do jednej hodiny, z najhoršieho ste vonku a následky bývajú minimálne. Lekár vám obyčajne spraví angioplastiku – zavedie katéter do zúženej cievy, otvorí ju a obnoví prietok krvi. No zásah päť hodín po masívnom infarkte už neostáva bez následkov a jazvy na srdci. Upchatie srdcovej tepny môže spôsobiť smrť.

Akútne vs chronické

K lekárovi nás väčšinou prinútia ísť akútne príznaky. „Vysoká horúčka, kašeľ, silné bolesti brucha, bolesti na hrudníku, hlavy, problémy s močením. Chronické ochorenie prebieha skryto a pomaly. Môže trvať dlhší čas, kým si uvedomíme, že niečo nie je v poriadku,“ hovorí zo skúseností vo svojej ambulancii všeobecná lekárka MUDr. Beáta Blahová. Chronické zvyknete dlhodobo prehliadať, no podceňovanie oboch je nebezpečné.

Čím skôr

Prísť na správnu príčinu ťažkostí pri skrytom ochorení nemusí byť ľahké. Vystupuje pod maskou nešpecifických príznakov, v lekárskych knihách opísaných pre viaceré ochorenia súčasne. Z tých najčastejších je to slabosť, únava či malátnosť. Diagnostika sa tak môže oneskoriť a skresliť. "Nemožno sa čudovať, že ľudia si mylne myslia, že ich ťažkosti idú s vekom,“ uvažuje internistka Adriana Šimková.

„Mám skúsenosti s ľuďmi, ktorí vyšetrenie odkladajú. Prídu, keď je ochorenie plne rozvinuté a šanca na vyliečenie významne klesá. Dôvody môžu byť viaceré. Obava z ďalšieho vyšetrovania, že lekár niečo nájde, strach zo straty zamestnania alebo samoliečiteľstvo. Odborné vyšetrenie zaručene neodsúvajte, ak príznaky trvajú príliš dlho, zhoršujú sa alebo sa k nim pridružia nové. O to skôr, ak sa v rodine dedia závažné ochorenia. Záverečné rozhodnutie, či je teplota alebo únava len z virózy, zo stresu alebo z vážneho organického ochorenia, je v rukách lekára. Mnohokrát nie jedného, ale viacerých,“ nabáda interná lekárka.

30 varovaní

