Váš príbeh: Katke vyberali nádor na mozgu zaživa, zachránilo ju bábätko

Zo sedemapolhodinovej operácie vlastného mozgu si pamätá takmer každú minútu. Prespala len to, keď jej zatvárali a otvárali lebku pri unikátnom zákroku, ktorý má za sebou len pár stoviek Slovákov.

Všimli ste si, že najťažšie choroby najprv necítiť? Ani Katku nebolievala hlava. „Málokedy. Sem-tam, keď sa menilo počasie. Ani som si ju nikdy silnejšie neudrela,“ sadá si dievčina v útulnej kaviarničke a prehrabne si krátke vlasy. Ešte pred rokom boli dlhé a husté. Aj keď sa vydávala, otehotnela, mala plány...

Som tehotná?!

„Život sa mi otočil hore nohami minulý rok v septembri. Na návšteve u rodičov. Večer som si šla ľahnúť s hroznou bolesťou hlavy, čo sa mi nestávalo. A zvyšok si nepamätám,“ rozhovorí sa, kým premieša kapučíno. „Iba z rozprávania svojho muža viem, že som počas spánku začala zvláštne chrčať. Bolo teplo, myslel si, že sa mi zle dýcha, tak otvoril okno. Vtom som spadla z postele. Rozsvietil a videl, že z úst mi tečie pena. Prebrala som sa, až keď ma otec tuho držal a ja som sa vzpierala,“ opisuje záchvat, po ktorom vracala aj celou cestou v sanitke. „V nemocnici mi doktorka povedala, že bábätko je v poriadku. Nechápala som. Čo? Ja som tehotná? Zabudla som na to, hoci som bola v štrnástom týždni a na bábätko sme sa s manželom veľmi tešili! Vraj sa pri epileptickom záchvate akoby resetuje mozog a riadi len základné funkcie,“ zasmeje sa.

Trpká prednosť

Dúfala, že pár vyšetrení ukáže, že nejde o nič vážne, a pustia ju domov. Ešte aj keď ju vytiahli z tunela. „Počas magnetickej rezonancie mi podali kontrastnú látku. Pýtala som sa, či sa nič nestane bábätku. Odpoveď neprišla, vraj mi ju musia pichnúť,“ stiahlo jej hrdlo od zlého tušenia. „MR objavilo tumor na mozgu. Nasledovala séria vyšetrení, tie však vážne poškodzovali zdravie bábätka. Môj stav bol s tehotenstvom nezlučiteľný. Dostala som trpkú prednosť. V pätnástom týždni som musela podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Preplakala som celé dni a noci, ale nemala som na výber,“ zveruje sa s najťažším rozhodnutím v živote. Len vďaka podpore manžela a blízkych bola schopná ísť ďalej.

Slzy pre vlasy

Kým mohli Katku operovať, prešlo ďalších päť týždňov. Aby nevykrvácala cez maternicu. „Čakala som na termín operácie a vnútorne som sa na ňu pripravovala. I na to, že prídem o vlasy. Ľudia okolo mi vraveli – sú to ‚iba‘ vlasy, ale nie je to tak. Nechcela som si ich dať ostrihať v nemocnici. Šla som k svojej kaderníčke, celou cestou som plakala. Aj vtedy, keď mi do hustých vlasov prvýkrát zašla strojčekom,“ posmutnie, lebo hmatateľný signál choroby ešte stále reže.

Nevezmú mi pokoj

Keď jej z nemocnice oznámili novembrový termín, znervóznela. „Operovať ma mali pri vedomí, metódou awake, aby sa predišlo poškodeniu funkčných oblastí. Môj typ nádoru – glióm – sa totiž nedá pohľadom rozoznať od zdravého tkaniva mozgu. Bol blízko pohybového centra. No vedela som, že neurochirurgovia z Kramárov sú v týchto operáciách špička, chodia sa od nich učiť aj lekári zo zahraničia,“ verila Katka, že je v najlepších rukách.

„Máte dve možnosti – vystresovane, pasívne čakať, čo bude ďalej, alebo sa pozitívne naladiť a nevzdať. Trápenie vás nezbaví zajtrajších problémov, no vezme vám dnešný pokoj. Ja som vedela, že konečný výsledok operácie neovplyvním, no sama som si určovala, ako strávim obdobie pred operáciou,“ prezrádza recept na súboj s najzákernejším protivníkom.

Super partička

Zbaviť sa stresu jej pomohol aj tím lekárov sestričiek spolu s logopedičkou, ktorá pri tomto type operácie nesmie chýbať. „Nevedela som si predstaviť, čo ma čaká. Nie je nič horšie než ľudská fantázia! Všetky vyšetrenia riadil primár Illeš, môj ošetrujúci lekár doktor Kozák so mnou vždy ochotne hovoril. Po debate s logopedičkou Ľubicou Petríčkovou všetko zo mňa opadlo. Vysvetlila mi, že mi nemôžu nič poškodiť, lebo najprv len skúsia, kde môžu zasiahnuť. Ak by som začala bľabotať alebo prestala hýbať končatinami, nepokračovali by tam. Dohodli sme si témy, o ktorých sa počas operácie budeme baviť, čo ma nerozosmeje ani nerozplače. Ak by som nevedela odpoveď, niečo by nebolo okej,“ prezrádza z denníka, ktorý si pôvodne založila kvôli bábätku. Až neskôr ho zapísala choroba.

Radšej slivku

Niekoho by čakanie na operáciu zložilo, Katka sa dokázala smiať. „Anestéziológ bol neskutočne pozitívny a humorom sršiaci človek, prezývala som ho šaman. Sľúbil mi, že mi namieša super ‚drink‘. Pri awake operáciách je to totiž to najpodstatnejšie. Najprv uspať, potom zobudiť, znova uspať a znova zobudiť. Prespíte len to, keď vám otvárajú a zatvárajú lebku. Musíte byť v stave, že vás nič nebolí, no zároveň nie ste príliš omámení a viete spolupracovať. Povedal mi, že sa budem cítiť ako po pohári vína. Radšej som si objednala ‚slivku‘, víno nemusím. Neuveríte, ale ja som šla do sály s úsmevom a so všetkými som vtipkovala,“ baví sa a vôbec to nevyznieva nenáležite. Veď smiech lieči. Aj keď ide do tuhého. A takmer všetko si z operácie obnaženého mozgu pamätáte.

Milimetre

„Hlavu mi podopierali tri fixačné kliny, aby sa vôbec nepohla. Tu totiž rozhodujú milimetre. Nastavili ma do vhodnej polohy, aby som nebola prekvapená, keď sa zobudím. Zaželala som im dobrú noc a operácia sa začala. Po prebudení mi mozog snímali ultrazvukom. Bolesť som vôbec necítila. S logopedičkou sme sa veľa rozprávali, na povel som hýbala pravou rukou a nohou. A bola som rada, že ani raz nezaznelo – ‚porucha‘. To by znamenalo, že v niektorej oblasti nemôžu pokračovať,“ opisuje Katka, ako jej pri zvukoch odsávačky a cinkaní inštrumentov nedovolili zaspať, ani keď bola veľmi unavená.

Zachránilo ma

To, či po sedemapolhodinovom zákroku vybrali všetko, ukážu až kontrolné snímky. „Zopár buniek tam ostalo. Ale posledné vyšetrenie ukázalo, že od operácie sa nepohli,“ teší sa Katka a ukazuje telefón s fotkou svojho temena s jazvou veľkou ako podkova. Vie, že vyrezanie tumoru je väčšinou len prvý krok pred ožarovaním či pred chemoterapiou. Zatiaľ ich nepotrebuje, no pravidelne ju sledujú. A berie lieky proti epilepsii, jazva v mozgu by mohla spôsobiť ďalší „reštart“.

„Niekedy máte pocit, že jednoduché ďakujem nestačí. Každému z lekárov, ktorí ma liečili, som napísala ďakovný list. Aby vedeli, že si vážim ich náročnú prácu a že aj vďaka ich ľudskému prístupu som to zvládla. A ostatným pacientom vravím, aby sa nebáli. Operácia nie je taká strašidelná, ako vyzerá. A naozaj nebolí,“ povzbudzuje druhých, lebo vie, že to pomáha. A v srdci ju páli ešte jedno ďakujem.

„Lekári mi vraveli, že ak by som nebola tehotná, nádor by sa pravdepodobne tak rýchlo neozval. Možno, až keby som začala mať problém s nohou, no to už mohlo byť neskoro. S vývinom bábätka totiž rástli rýchlejšie aj nádorové bunky. Vlastne ma moje dieťatko zachránilo! Aj jemu som napísala dlhý list. Aby sa na mňa nehnevalo, aby mi odpustilo, že som ho nemohla nechať žiť...“ prvýkrát sa jej zlomí hlas, lebo niektoré rany budú bolieť oveľa dlhšie než tie v tvare podkovy.

