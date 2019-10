Pavol vyhral boj nad psoriázou. Namiesto mastičiek funguje najmodernejšia liečba

Psoriáza nie je len estetickým problémom kože, je to zápalové ochorenie, ktoré postihuje aj vnútorné orgány. Svoje o tom vie aj Pavol Čamek (27), ktorý so psoriázou žije už 12 rokov.

Hoci je psoriáza dedične podmieneným ochorením, Pavol dlhé roky nevedel, že sa týka aj jeho rodiny. „V minulosti sa ľudia nepozorovali tak ako my v dnešnej dobe. Ak mali niečo na koži, natreli si to krémom a viac sa nestarali. Preto mi trvalo dlho, kým som sa dopátral k tomu, že aj moja babička a otec mali atopický ekzém a ja som ho zdedil po nich,“ začína svoje rozprávanie mladý muž z Lubiny.

Prvé kožné prejavy mal už v detstve. Najprv bol liečený na atopický ekzém, neskôr mu však diagnostikovali psoriázu, ktorá sa mu postupne rozrastala. „Psoriázu je dobré podchytiť v čo najskoršom štádiu jej výskytu. Ochorenie je potrebné presne diagnostikovať a následne nastaviť adekvátnu liečbu rovnako, ako aj pri iných ochoreniach,“ tvrdí prednostka Dermatovenerologickej kliniky v Bratislave profesorka Mária Šimaljaková.

Liečba zabrala

Pavol si prešiel rôznymi typmi liečby, pokým sa dostal k želateľnému výsledku. Momentálne má psoriázu vďaka svojmu lekárovi a správne nastavenej liečbe pod kontrolou. „Bral som rôzne masti, vodičky, hormonálne lieky, až som sa dostal k súčasnej liečbe, a tá zabrala,“ vysvetľuje.

Teraz je jeho stav stabilizovaný práve vďaka modernej liečbe, ktorú mu lekár pravidelne predpisuje každý mesiac. „Pociťujem veľkú zmenu v porovnaní s predošlými liečbami - teraz sa ma napríklad až tak nedotýkajú zmeny počasia, ako tomu bolo pred tabletkovou liečbou. Koža mi síce v zime viac sčervenie, ale je to pod kontrolou. Stále mi je ale najlepšie v lete, keď na pokožku svieti slnko,“ pochvaľuje si Pavol.

Horšie v zime

Okrem modernej tabletkovej liečby pomáha Pavlovi zmierniť príznaky psoriázy pobyt pri mori, ako aj kúpeľná liečba. „Odkedy mám psoriázu, chodím pravidelne k moru a využívam aj kúpeľnú liečbu – bol som na nej už päťkrát,“ hovorí s tým, že pobyt v kúpeľoch mu pomáha najmä v zime, kedy sa psoriáza u pacientov zvykne zhoršovať vplyvom studeného počasia, zmenami teplôt a ukrytou kožou pod vrstvami oblečenia, cez ktoré nemôže voľne dýchať.

Život so psoriázou

Pavlov život so psoriázou nebol našťastie poznačený odmietaním zo strany iných ľudí, ochorenie mu ale ovplyvnilo pracovný život. „Musel som si dávať pozor na prašné prostredie, aby som sa niekde neporanil, lebo sa mi hneď na danom mieste spravilo ložisko psoriázy,“ vysvetľuje a dopĺňa, že okolie na jeho ochorenie nereagovalo negatívne, skôr musel odpovedať na zvedavé otázky ohľadom možného prenosu jeho ochorenia na iných. „Ľudia sa ma pýtali, či ma to nebolí a či sa to náhodou neprenáša, keď som šiel do bazéna. Vždy som im však vysvetlil, že psoriáza nie je prenosná.“ Potvrdzuje to aj profesorka a lekárka Mária Šimaljaková: „Napriek tomu, že si mnohí myslia opak, psoriáza je neinfekčné ochorenie, preto sa pri dotyku so psoriatikom nemôžete nakaziť.“

Prísť včas

Pavlov život so psoriázou je momentálne pokojný, no vníma, že Slováci sa za toto ochorenie hanbia. „Odporučil by som ľudom, aby išli so psoriázou k lekárovi, a to čo najskôr. Čím skôr sa začnú liečiť, tým skôr sa psoriáza utlmí tak, aby im neprekážala a nemuseli sa hanbiť,“ radí. Pravidelnú návštevu dermatológa odporúča aj odborníčka Šimaljaková: „Ak pacient pravidelne navštevuje svojho ošetrujúceho lekára a rieši s ním všetky problémy týkajúce sa psoriázy, je to najlepšia cesta, ako žiť so psoriázou plnohodnotný život. Problém nastáva vtedy, ak pacient z rôznych príčin preruší alebo ukončí liečbu, ktorá mu pomáhala. Ochorenie tak u veľkej väčšiny psoriatikov neskôr znova vzplanie, a to niekedy v horšej podobe ako predtým. Následky sú tak z dlhodobého hľadiska nepriaznivé.“

Vzopri sa

„V prípade neliečených psoriatikov, ktorých je na Slovensku podľa odhadu približne 140 000, je potrebné, aby navštívili svojho dermatológa a prešli na odbornú liečbu,“ tvrdí Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska, ktorá zastrešuje kampaň Vzopri sa psoriáze. „V súčasnosti existujú moderné inovatívne spôsoby liečby psoriázy, ktoré zabezpečia liečenému pacientovi prežívať plnohodnotný život,“ dodáva. Viac rád pre psoriatikov nájdete na www.vzoprisapsoriaze.sk.

