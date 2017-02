VIDEO: Keď trápia slzné cesty. Ich spriechodnenie z vás môže spraviť umelca

Pamätáte si ako Argentínčan Leandro Martinez Granato striekal na plátno farbu z očí? Abnormalita, s ktorou sa narodil, dáva nádej ľudom s chronicky nepriechodnými slznými cestami. Lekári totiž vedia chirurgicky urobiť to, čo má Leandro prirodzene.

Leandro Martinez Granato kvôli anomálii, s ktorou sa narodil, nedokáže plakať. Teda môže, ale slzy mu netečú z očí, ale z nosa. Má totiž otvorené nosné kanáliky, ktoré sú prepojené s očnými. Vďaka tomu dokáže akúkoľvek tekutinu, teda i farbu, nasať nosom a pomocou tlaku je pretlačiť cez slzné kanáliky.

Nepriechodné slzné cesty

Hoci Leandro sa s prepojenými kanálikmi narodil, spojiť slzné cesty s nosom môže i lekár. Nie však kvôli tomu, aby ste začali atypickú umeleckú dráhu. Zákrok, kedy sa spojí očný lekár s odborníkom ORL poteší najmä pacientov s chronicky nepriechodnými slznými cestami. „Slzné cesty začínajú pri vnútornom kútiku oka na okrajoch viečok ako slzné body a pokračujú do horného a dolného slzného kanálika. Tie pumpovým mechanizmom nasávajú slzy, ktoré sa dostávajú do slzníka, odtiaľ cez nosovoslzný kanál do dolného nosového priechodu. V prípade prekážky v týchto úsekoch nastane prerušenie odtoku sĺz. Vtedy hovoríme o uzávere slzných ciest. U dospelých vznikne uzáver najčastejšie následkom chronických zápalov nosovej dutiny,“ vysvetľuje očná lekárka MUDr. Veselína Turanská.

Prečítajte si! Hlieny ako detektor: Farba a hustota prezradí závažnosť ochorenia

Odtok cez nos

Podľa očnej lekárky môžete mať k uzáveru slzných ciest predispozíciu. Častými zápalmi vznikajú v rôznych úsekoch slzných ciest zrasty. „Najčastejšie v úrovni kanálikov. Práve tie sú prekážkou v odtoku sĺz. Obyčajne sa spriechodňujú prestrekom alebo sondážou,“ hovorí lekárka. Ak sa však spojí oftalmológ s odborníkom na nosné, ušné a krčné problémy, nasmerujú pacienta na zákrok, ktorý vyrieši upchávanie slzných ciest na dlhšie obdobie. „Chronické upchatie slzných ciest, alebo opakované zápaly slzných ciest je možné riešiť v spoluprácii s ORL endoskopicky. Pri zákroku sa vytvorí spojenie slzného vaku do nosovej dutiny a obíde sa tým miesto zúženia slzných ciest. Zároveň sa vydrénuje prípadné zápalové ložisko v slzníku,“ vysvetľuje metódu otorinolaringológ MUDr. Tibor Barta, PhD.

VIDEO: Pripomeňte si vystúpenie argentínskeho umelca v Česko Slovensko má talent