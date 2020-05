Vírus sa šíri aj rozprávaním. Vedci zistili, ktoré hlásky sú obzvlášť nebezpečné

Mohlo by to vysvetliť prípady, kedy nosiči koronavírusu infikovali okolie ešte pred tým, ako sa u nich rozvinuli typické príznaky ako kašeľ či kýchanie.

Na to, aby sa koronavírus rozmnožil, stačí reč či dych. To je jasné. Jediné, o čom sa vedci momentálne sporia je, či dokonca tento druh prenosu nemôže byť častejší ako kašľom či kýchaním.

Neviditeľná vírusová sprcha

Je možné, že covid-19 sa primárne šíri tekutými čiastočkami s polomerom menším ako 5 mikrónov, známymi ako aerosoly. Tie môžete vylučovať, keď rozprávate, cituje stránka Live Science Williama Ristenparta, profesora chemického inžinierstva z University of California.

„Základná myšlienka, že pri reči vypúšťame aerosoly, je známa už dekády," hovorí vedec. „Avšak, dokonca aj v komunite lekárov, nie je reč uznávaná ako potenciálny transportér infekčných patogénov," vysvetľuje, že je to zrejme tým, že tieto drobné výlučky voľným okom nevidíme. Za to keď si kýchneme, príznačnú mokrú sprchu jednoznačne zbadáme.

Zradné i, d alebo aj g

Ristenpart so svojim výskumným tímom zašiel v januárovej štúdii z tohto roka ešte ďalej. V PLOS ONE publikovali záver, že množstvo vylúčených kvapôčok záleží aj od jednotlivých hlások, ktoré vyslovujete. „Systematicky sme skúmali účinok rozličných fónov - jednotiek hlasitosti na emisiu čiastočiek z dýchacieho traktu počas reči. Merali sme ich rýchlosť 56 zdravým dobrovoľníkom vyslovujúcim špecifické fóny, izolovane i ako súčasť štandardného obsahu konverzácie. Zistili sme, že určité fóny sa spájajú so značne vyššou produkciou aerosolov," vysvetľuje tím vedcov v abstrakte štúdie.

Zistili napríklad, že hláska „i" (v angličtine napr. v slovách „need", „sea") produkuje viac čiastočiek ako „o" („saw", „hot"), alebo „u" („blue", „mood"). „Dvojslabičné slová obsahujúce napríklad ‚d‘, ‚b‘, ‚g‘ vypudia viac čiastočiek ako napríklad tie so ‚s‘, ‚h‘, ‚f‘. Tieto výsledky naznačujú, že vzdušný prenos respiračných patogénov prostredníctvom reči by mohol byť ovplyvnený špecifickými fonetickými charakteristikami jazyka danej populácie," dodáva William Ristenpart, že samozrejme závisí aj od objemnosti konverzácie daného človeka a hlasitosti jeho prejavu.

Vzhľadom na to, že na našej planéte sa rozpráva vyše 7000 druhmi jazykov, bolo by zaujímavé zistiť, či má na rýchlosť šírenia koronavírusu v jednotlivých krajinách vplyv práve reč, ktorú používajú.

