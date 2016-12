Vitamín C a zinok: Bomba proti chrípke? Len to neprežeňte!

Hrdinovia, od ktorých očakávame záchranu v chrípkovej sezóne. Ich nadbytok však môže uškodiť.

Prechádzate s nástupom chrípkovej sezóny na zvýšené dávky syntetického vitamínu C v jednej tablete? Rad výskumov za posledné desaťročia dokázal, že to má zmysel iba v tom prípade, ak príjem nepokrývate vyváženou stravou, čo väčšina zvláda.

Nadužívanie kyseliny askorbovej však môže viesť k zhoršeniu atopického ekzému a k hnačke. Podľa doc. Ing. Pavela Blažíčka, PhD., pri vysokých dávkach hrozia aj obličkové kamene. Preto je rozumnejšie užívať vitamín C v niekoľkých denných dávkach po sto miligramov, než sa dopovať tisíckou.

Pravda o zinku

Aj vy siahate pri chorobe po zinku v tabletách v nádeji, že práve on urýchli liečbu prechladnutia? Vedci prízvukujú, že zinok v tomto prípade účinkuje iba do 24 hodín od prvého príznaku choroby. A čo známa kombinácia s vitamínom C v jednej tablete? Podľa docenta Blažíčka urobíte telu lepšie, ak ich budete užívať samostatne. A zinok, hoci je pre náš organizmus dôležitý, len ak vám naozaj chýba. Za prekročenie dávok zaplatíte nevoľnosťou a nedúfajte, že vám aspoň nebudú padať vlasy a lámať sa nechty. „Pri padaní vlasov je nevyhnuté aj vyšetrenie štítnej žľazy, hoci uvádzané problémy môžu súvisieť i s nedostatkom zinku,“ potvrdzuje docent Blažíček.

Stopová imunita

Zinok treba aj na aktivitu vyše dvoch stoviek enzýmov, na syntézu DNA a správnu funkciu bielkovín. „Už mierny deficit tohto stopového prvku vedie k poruche imunity a náchylnosti na infekčné ochorenia. Prejavuje sa oneskorením rastu, poruchou chuti. Nedostatok u plodu spôsobuje napríklad aj rázštep chrbtice. Častý je zvlášť u seniorov, ktorým sa preto zle hoja rany,“ hovorí doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Jeho hladinu v krvi znižuje konzumácia bieleho cukru a bielej múky, alkoholu, užívanie antikoncepcie či nadmerné solenie. Či chýba aj vám, to potvrdia aj krvné testy. Najbezpečnejšie si ho však doplníte zo stravy. Zinok je hojne zastúpený v mäse a jedlách bohatých na bielkoviny, celozrnných obilninách, strukovinách a koreňovej zelenine. „Lepšie využiteľný je zo živočíšnych než z rastlinných potravín, z ktorých sa horšie vstrebáva pre obsah fytátov či vlákniny,“ radí docent Blažíček. Neplatí, že čím viac zinku prijmete, tým viac ho budete mať. Paradoxne, pri nižšom príjme dokáže telo vstrebať viac tohto kovu.

Hotová katastrofa

Podľa vedcov z Vanderbiltovej univerzity v Nashville však môže nadmerná koncentrácia zinku v organizme ohroziť život. Vedie k riziku hnačky spôsobenej baktériami, klostrídiami, ktorá môže prerásť až do fatálneho zápalu hrubého čreva.

Zinok

Predávkovanie zinkom môže byť naozaj nebezpečné. V ohrození sú ľudia s vyváženým jedálnym lístkom, ktorí syntetický zinok nepotrebujú, aj rizikoví pacienti s chronicky oslabeným imunitným systémom,“ uvádza profesor Skaar, podľa ktorého doplnkové užívanie zinku prospieva iba v prípade, že testy potvrdia jeho nedostatok.

Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD., dopĺňa, že „užívanie zinku v tabletách môže viesť k žalúdočným ťažkostiam či k tvorbe vredov. Vysoké dávky zinku môžu okrem toho zapríčiniť anémiu, a to z dôvodu nedostatku medi, s ktorou pri vstrebávaní v čreve súťaží,“ poukazuje na prepojenosť stopových prvkov Blažíček.

Radšej sa najedzte

Chorobný nedostatok ani predávkovanie vám nehrozia, ak sa vyvážene stravujete. Syntetické prípravky sú len doplnok a bez prirodzených zdrojov sa aj tak minú účinku. Vyvážená strava predstavuje denný príjem štyroch až piatich porcií zeleniny spolu s celozrnnými potravinami, orechmi, rybami a mliečnymi výrobkami.

Odporúčaná denná dávka vitamínu C predstavuje 70 – 80 mg pre zdravého dospelého človeka, čo je v necelých 100 gramoch brokolice.

Odporúčaná denná dávka stopového prvku je 8 až 15 mg, čo pokryje 150 gramov morčacích pŕs.

