Vybitý zub nie je maličkosť! Po úraze reagujte rýchlo, radí stomatológ

Podceniť stratu zuba po úraze odborník neodporúča. Estetický defekt nie je jediným problémom.

Športovanie so sebou nenesie iba radovánky, ale často aj úrazy. O to podceňovanejšie sú tie menšie, ako napríklad vybitý zub. Aj vy by ste nad ním mávli rukou, ak by ho nebolo vidieť?

„Po úraze je veľmi dôležité zachovať rozvahu. V prípade, ak vybitý zub nájdeme a nie je zlomený, šanca na jeho záchranu existuje. Odporúčam vložiť ho do mlieka a urgentne vyhľadať stomatológa. Čas hrá v tomto prípade prvé husle,“ hovorí o prvej pomoci Dr. Libor Michna, MSc. z bratislavskej stomatologickej kliniky. „Rozhodne odporúčam návštevu zubára. Pri vybití zuba môže dôjsť aj k poškodeniu koreňa či zlomenine čeľuste. Zanedbanie týchto dôsledkov môže v budúcnosti pacientovi spôsobiť ďalšie nebezpečné ochorenia,“ varuje stomatológ.

Ak je neskoro

V prípade, ak je zub po úraze značne poškodený alebo ho nie je možné nájsť, riešením problému môže byť zubná náhrada. Pacient sa môže rozhodnúť pre konvenčný mostík, snímateľnú protézu alebo dentálny implantát. „Kým pri prvej alternatíve dochádza k obrúseniu priľahlých zubov, pri protéze trpí zub, o ktorý sa náhrada opiera a zároveň aj mäkké i tvrdé tkanivo pod ňou. Z tohto pohľadu je ideálnym riešením dentálny implantát,“ hovorí stomatológ Libor Michna.

Titánový zákrok

Dentálny implantát predstavuje funkčnú, estetickú a zároveň dokonalú náhradu chýbajúceho zuba. Doktor Michna so svojím tímom pracuje s titánovými implantátmi, ktoré sú kompatibilné s ľudským organizmom. „Do kosti pacienta sa, na miesto koreňa, aplikuje titánová náhrada. Po zahojení sa na implantát nasadí titánová nadstavba a následne keramická korunka, ktorá je ako jediná viditeľná voľným okom,“ opisuje priebeh zákroku doktor Michna.

Nádej pre pacientov s parodontitídou

Pred zákrokom je nutné absolvovať komplexné vyšetrenie chrupu, prípadne jeho zostatkov, a tiež ústnej dutiny. Pacienti sú podrobení CT vyšetreniu, dôsledne je sledovaný aj stav mäkkých a tvrdých tkanív. „Pacientov zdravotný stav musí byť pred zákrokom uspokojivý, ide totiž o chirurgický zákrok, a tak si zakladáme na stopercentnej dôslednosti. Práve vďaka tomu predstavujú implantáty nádej aj pre pacientov, ktorí trpia parodontitídou. Aj im vieme pomôcť, avšak primárne sa musíme zamerať práve na toto ochorenie. Až potom môžeme pristúpiť k implantátom,“ vysvetľuje Dr. Libor Michna MSc. z ArtDentistic.

Bezbolestné hojenie

Hojenie rán prebieha zväčša bez komplikácií, bez bolesti. V ojedinelých prípadoch sa dostaví mierny pooperačný opuch. „Celkové zhojenie implantátu s kosťou pacienta trvá približne tri mesiace. Po zákroku odporúčame pacientom konzumovať na krátky čas mäkšiu stravu, obmedziť horúce jedlá a nápoje a vyhýbať sa fyzickej námahe. Nasadenie keramickej korunky je veľmi rýchly proces, vzhľadom na primárne plánovanie, zvyčajne pacient odchádza po 30tich minútach. Potom to môže naplno rozbaliť s úsmevom,“ dodáva na záver Libor Michna.

