Vyčerpáva vás kašeľ? Zbytočne sa trápite dlhšie, ako treba

Kedy je kašeľ ešte v pohode a čo si o tom myslia vaše priedušky?

Zápal priedušiek a pľúc vyliečite aj doma – antibiotikami, povinným ležaním a dostatočným pitným režimom. Ak však pri zápale pľúc nedokáže poriadne dýchať, budete musieť ísť do nemocnice a možno aj na umelú pľúcnu ventiláciu.

Cesta votrelcov

„Pri infekciách môže choroba napadnúť iba jednotlivé časti, napríklad hrdlo, oveľa častejšie sa ochorenie začína postihnutím jedného úseku a postupne sa vírusy alebo baktérie rozšíria aj do ďalších častí dýchacích orgánov. Zápal tak postihne súčasne nosovú sliznicu, hrdlo, priedušnicu, prinosové dutiny, priedušky, pľúca,“ vysvetľuje praktická lekárka Diana Ganajová.

Čítajte: Opäť choré dýchacie cesty? Toto doma stále podceňujete!

Z nosa do pľúc

„Ak pliagu nezastavíte v nose, sama si otvorí dvere aj do životne dôležitých orgánov. „Azda najzávažnejšou komplikáciou akútnych infekcií dýchacích ciest je zápal pľúc. Spôsobia ho baktérie, vírusy, nezriedka aj mykoplazmy, chlamýdie. Ale môže vzniknúť aj ako komplikácia iných ochorení. Typický je náhly nástup ochorenia, sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku, celková slabosť, horúčka.

Pneumónia je zvlášť riziková a nebezpečná pre starších pacientov, ľudí s oslabenou imunitou, malé deti a často si vyžaduje hospitalizáciu,“ vysvetľuje praktická lekárka, no nespoliehajte sa, že zápal pľúc sa vždy prihlási veľavravne. Podozrivé môže byť aj niekoľkotýždňové pokašliavanie bez zvýšenej teploty, ktoré omylom pripíšete alergii!

Tlejú priedušky?

„Časté a opakované infekcie znamenajú riziko prechodu do chronického štádia,“ hovorí doktorka Ganajová o tom, ako aj banálne prechladnutie či nádcha môžu nadlho obsadiť dôležité priedušky.

„Pomerne veľkú skupinu pacientov v našich ambulanciách tvoria pacienti s chronickou bronchitídou, so zápalom priedušiek, často spojeným s fajčením alebo s alergizujúcimi látkami. Tak vzniká chronický zápal na sliznici priedušiek, dýchacie cesty sa zužujú a ťažšie sa dýcha. Je zrejmý, ak kašeľ trvá minimálne 3 mesiace dva po sebe nasledujúce roky, vyžaduje si však ďalšie prístrojové a doplnkové laboratórne vyšetrenia,“ opisuje praktická lekárka.

Odporúčajú lekári i bylinkári: 8-krát rýchlejšia liečba kašľa, dutín a zápalov

Rozpoznajte, ako kašlú:

Akútny zápal priedušiek

Majú ho na svedomí vírusy i baktérie, najčastejšie adenovírusy a streptokoky. Objaví sa suchý, veľmi dráždivý kašeľ spojený s bolesťou za hrudnou kosťou, nádcha, škrabanie v hrdle, zvýšená teplota. Suchý kašeľ sa postupne mení na vlhký s vykašliavaním hustého hlienu. Lekár ho vyšetrí posluchom cez fonendoskop, prípadne rozborom hlienu. Liečte sa hlavne v posteli, dostatočne pite, teplotu zrážajte antipyretikami. Pri suchom kašli užívajte antitusiká, vlhký pomôžu zvládnuť lieky podporujúce vykašliavanie, expektoranciá. Odznieť by mal do desiatich dní. Ak sa budete ponáhľať do práce príliš skoro, riskujete, že akútny zápal prejde do chronického alebo do zápalu pľúc.

Hlieny ako detektor: Farba a hustota prezradí závažnosť ochorenia

Chronický zápal priedušiek

Nepreliečený alebo opakovaný zápal priedušiek môže vyústiť do chronického, rovnako ak fajčíte alebo sa často pohybujete v prachu a v znečistenom prostredí. Ten môže trvať aj tri mesiace, prípadne sa opakovane vracať. V jednoduchej forme ho spoznáte hlavne podľa vytrvalého a záchvatovitého kašľa a vykašliavania hlienov, najmä ráno. V tom horšom prípade pôjde o obštrukčný zápal, ktorý je už súčasťou chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ktorú potvrdí spirometrické vyšetrenie, röntgen a odber krvi.

Ku kašľu sa pridá aj dýchavičnosť, pískanie na hrudi, dokonca zmodrenie pier či prstov. Vždy dôkladne vyliečte akútny zápal, predídete chronickému, prestaňte fajčiť a vyhýbajte sa zlému ovzdušiu.

Kašlete dlhšie ako 8 týždňov? Zistite, čo je dôvodom vašej infekcie

Zápal pľúc

Vzniká hnis alebo tekutina v pľúcnych mechúrikoch a výrazne oslabujú dýchanie. Infekčný zápal je dôsledkom práce baktérií, najčastejšie pneumokokov, ale aj vírusov alebo húb. Často býva komplikáciou chrípky. Neinfekčný sa rozvinie po vdýchnutí obsahu žalúdka alebo nebezpečných chemických látok. Bakteriálny sa ozve horúčkou aj nad štyridsať stupňov Celzia, pichľavými bolesťami chrbta, bolesťou hlavy, zimnicou a silným suchým kašľom, prípadne ťažkosťami pri dýchaní. Vírusový sprevádza miernejšia teplota, ale úporný kašeľ.

Nie je to len kašeľ. Rozoznáte studený zápal pľúc?

Spočiatku suchý sa zvyčajne mení na produktívny s vykašliavaním hnisavých a hrdzavo sfarbených hlienov. Lekár ho môže počuť fonendoskopom, no nemusí. Potvrdí ho röntgentová snímka. Zvlášť nebezpečný je studený zápal pľúc s dlhodobým pokašliavaním bez hlienov, s bolesťou hlavy a hrdla, únavou, horúčka či teplota však chýba. Zápal pľúc vyliečia antivirotiká, antibiotiká, prísny pitný režim a ležanie. Ak však nemôžete dýchať, nevyhnete sa nemocnici – niekedy je nutná umelá pľúcna ventilácia. Ideálna je prevencia – dodržiavajte hygienu rúk a zvážte očkovanie proti pneumokokom.

Čítajte aj: