Za strachom z bieleho plášťa sa môžu ukrývať vážnejšie príčiny

Hodnoty krvného tlaku vám môže zvýšiť už len to, že prekročíte prah ambulancie. Kedy je vhodné riešiť to s psychológom?

Film Trhlina: Jeden z hercov tam chcel ísť na výlet, no nečakane sa stalo TOTO...

Návšteva lekára je pre mnohých ľudí stres, aj keď nemajú vážnejší zdravotný problém. Práve nervozita sa môže podpísať pod zvýšenie krvného tlaku. V ordinácii vám hodnoty jednoducho vyskočia. Trpíte syndrómom bieleho plášťa.

Nie ste výnimka

Tento syndróm nie je ojedinelý, trápi až 30 % pacientov. Prejavuje sa zvýšením krvného tlaku priamo u lekára. Práve preto by vám nemali hypertenziu diagnostikovať len na základe ambulantného merania. Je úplne v poriadku, že vám krvný tlak v strese stúpa. Platí to nielen pre návštevu lekára, ale i dôležité porady v zamestnaní či skúšky v škole. Rovnako sa jeho hodnoty prirodzene menia počas dňa. Ráno a predpoludním je krvný tlak prirodzene vyšší ako podvečer.

Andy Kraus: Som vyliečený hypochonder

Meranie treba opakovať

Ak vám vyskočil tlak priamo v ambulancii, určite je dôležité meranie zopakovať. Odborník by mal brať do úvahy aj domáce merania. Najlepším ukazovateľom je však 24-hodinové monitorovanie pomocou holtera. Prístroj počas celého dňa automaticky zaznamenáva aktivitu srdca a sleduje i hodnoty krvného tlaku. Urobí priemerne osemdesiat meraní. Zároveň si počas dňa robíte poznámky, akým aktivitám ste sa venovali. Ak skutočne trpíte len syndrómom bieleho plášťa, namerané hodnoty by mali byť v poriadku. Ale pre istotu sa nesnažte priveľmi si ich kontrolovať.

Prečo sa muži nechcú hádať? Experti: Emócie ich môžu zabiť, riskujú infarkt

Hľadajte v spomienkach

Spúšťačom syndrómu bieleho plášťa môže byť čokoľvek. Spájajú sa stavy úzkosti len s konkrétnym lekárom? Máte vy alebo vaši blízki z minulosti zlé zážitky spojené s lekármi? Niekedy však môže syndróm prerásť do vážnejších ťažkostí, vtedy by ste mali vyhľadať pomoc psychológa.

Je váš pulz v norme? Vysoký tep nie je OK, takto ho spomalíte

Za zvýšenými hodnotami tlaku sa totiž často skrývajú rozličné sociálne fóbie, strach z bežného kontaktu alebo z autorít. Rovnako sa môže za problémami skrývať „obyčajný“ strach z lekárov. V tomto prípadne sa postupuje tak ako pri akejkoľvek inej fóbii. Nastupuje terapia, pri ktorej sa snažíte odhaliť pôvod svojej úzkosti a naučíte sa techniky, aby ste návštevu lekára zvládli s čo najmenšími ťažkosťami.

Kráľ esencií lieči aj srdce plné trápenia: Privoňajte, stane sa niečo zázračné!

5 rád, ako ho zmierniť

Hudba – ak viete, že idete na preventívnu prehliadku, púšťajte si cestou k lekárovi obľúbené pesničky, pri ktorých sa uvoľníte Doprajte si čas – ak sa chystáte k lekárovi doprajte si čas, aby ste sa nemuseli stresovať, radšej sa z domu či práce vyberte do ambulancie s dostatočným predstihom Čítajte – v čakárni si nečítajte letáky o chorobách, ale zoberte si obľúbenú knihu, aby ste sa myšlienkami nesústredili len na vstup do ambulancie. Ak máte možnosť, objednajte sa na presný čas Priznajte sa – ak ste zmenili lekára, informujte o svojich ťažkostiach, pokojne sa priznajte, že vám zvyšuje tlak Tešte sa – ak máte pri meraní, čo i len o trochu nižšie hodnoty, buďte na seba hrdí, posilní vám to sebavedomie

Príbeh slovenskej sestričky: Zaujala vás seriálová traumatológia? Takáto je realita