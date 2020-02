Blato ani polypy v žlčníku nestrpte. Ľahko sa zvrhnú na rakovinu

Lekári sa prikláňajú k názoru, že ak vám raz žlčník začbe robiť problémy, mal by ísť von aj keď sa upokojí. Okrem kameňov v ňom môže šarapatiť blato aj polypy.

Niektoré žlčníky sú akoby lenivé a neplnia si dostatočne svoju vyprázdňovaciu funkciu. Práve v nich sa často nachádza sludge, žlčové blato. Lekár na to príde pomerne ľahko ultrazvukovým vyšetrením, pri ktorom vás dokonca môže pohostiť čokoládou, aby sa lenivosť žlčníka potvrdila. Aj takéto „zablatené“ žlčníky sa odporúčajú vyoperovať, pretože z blata sa skôr či neskôr vyvinú kamene. Ak by ste sa operácii nemali chuť podrobiť, časom by sa váš žlčník zmenil na porcelánový. Jedna jeho stena totiž stvrdne a zhrubne, čo sa pri zobrazovacom vyšetrení javí ako porcelánová váza. A rastie riziko rakoviny.

Radšej bez rakoviny

Rakovina žlčníka sa môže vyvinúť aj z polypov, ktoré sa pri ultrazvukovom vyšetrení často nedajú odlíšiť od kameňov. Ide o ďalší dôvod na odstránenie žlčníka, lebo polypy sú potenciálna hrozba. Diagnostika samotnej rakoviny žlčníka nie je jednoduchá, pretože spočiatku sa nádor nezvykne prejavovať. Zákernosťou je, že rakovina sa zo žlčníka šíri do najbližších orgánov, najmä pečene, pankreasu, tenkého čreva a pobrušnice. Metastázy sa objavujú v najbližších lymfatických uzlinách a v pečeni. Rakovina žlčníka, našťastie, nie je častá diagnóza. Jej prevenciou je hlavne dôsledné riešenie zápalov a žlčových kameňov.

Zdravá rada pre tehuľky

Počas tehotenstva má žlčník pomalšiu pohyblivosť a zvyšuje sa nasýtenosť žlče cholesterolom. Vtedy sa ľahšie tvoria kamene. Ak plánujete dieťatko a viete, že máte žlčové kamene, je namieste poradiť sa s lekárom. Aby ste nemuseli riešiť akútnu príhodu v gravidite.

