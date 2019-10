Začína to zimnicou, bolesťou hlavy a zvýšenou teplotou. Čo robiť ak sa nakazíte vtáčou chrípkou?

Aj keď je riziko prenosu vtáčej chrípky na človeka nízka, môže sa to stať. Ohrozenou skupinou sú ľudia žijúci medzi domácimi alebo divožijúcimi vtákmi.

Vtáčia chrípka sa prenáša na ľudí z infikovaných zvierat najčastejšie priamym kontaktom. Môže ísť o vdýchnutie prachu obsahujúceho výlučky uhynutých zvierat a kontaktom s kontaminovanými povrchmi či výlučkami z chorých zvierat. Nakaziť sa je možné aj priamym kontaktom s osoubou, ktorá tento vírus má.

Prvé príznaky

Ochorenie sa začína ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Medzi prvé príznaky patrí zimnica, bolesť hlavy a zvýšená teplota. K nim sa pridružujú ďalšie ako bolesť svalov a kĺbov, suchý kašeľ, nádcha či škriabanie v hrdle. Na liečbu vtáčej chrípky chrípky sa používajú antivirotiká, väčšina prípadov končí úplným vyzdravením.

Ak si chovateľ všimne na zvieratách náhly úhyn či nižší príjem potravy a vody, mal by informovať miestnu príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. V prípade, že on sám má príznaky podobné chrípke, mal by navštíviť svojho lekára alebo pohotovosť.

Prevencia

Prevenciou pred nakazením sa vtáčou chrípkou je dodržiavanie zásad osobnej hygieny. "Ak osoba, ktorá bola v kontakte s chorým, resp. uhynutým vtákom a má príznaky podobné chrípke, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára, resp. ambulantnú pohotovosť a informuje o tejto skutočnosti. Očkovanie proti sezónnej chrípke môže prispieť k ľahšiemu priebehu ochorenia," hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

