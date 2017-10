Zápal priedušiek treba liečiť, inak môžete skončiť naozaj zle!

Dráždivý kašeľ, nádcha, škrabanie v hrdle, teplota. Typické príznaky zápalu priedušiek, bronchitídy. Liečba nie je zložitá, no treba ležať.

Zápal priedušiek, alebo tiež bronchitída, býva spôsobený vírusmi, len občas baktériami. Vtedy hovoríme o akútnej bronchitíde, ktorá zvykne do 10-11 dní ustúpiť. Ale prieduškám nesvedčí ani dlhodobé dráždenie cigaretovým dymom či smogom, ktoré môžu spôsobiť až chronickú bronchitídu. Aj preto zápalom priedušiek častejšie trpia ľudia žijúci v mestách.

S bronchitídou ostaňte ležať v posteli

Hlavným príznakom zápalu priedušiek je dráždivý kašeľ. Ak ide o akútnu bronchitídu spôsobenú vírusmi, zvykne sa objaviť tiež zvýšená teplota, nádcha, škrabanie v hrdle, celková slabosť. Suchý kašeľ sa postupne mení na vlhký s vykašliavaním. Najlepším spôsobom liečby je ostať ležať v posteli, dostatočne piť, ak treba, zrážať teplotu bežnými antipyretikami.

Pri suchom kašli užívať lieky proti kašľu, antitusiká, neskôr pri vlhkom kašli treba prejsť na lieky podporujúce vykašliavanie, expektoranciá. Do miestnosti, kde pacient leží, je dobré umiestniť zvlhčovač vzduchu, prípadne ionizátor. Akútna bronchitída môže, najmä ak chorý neleží v posteli ale chodí do práce či do školy, prejsť až do zápalu pľúc. Príznakom býva vykašliavanie väčšieho množstva hlienu.

U detí ju často spustia zatekajúce soplíky

U bábätiek a malých detí asi do 5 rokov je zápal priedušiek pomerne bežný. Po nástupe do jasieľ či škôlky si ho deti zvyknú medzi sebou podávať. Takmer vždy ho spôsobujú vírusy, antibiotiká teda nezvyknú byť pri liečbe potrebné. U malých detí, ktoré sa ešte nevedia vysmrkať, môžu zápal priedušiek vyvolať zatekajúce soplíky, preto je dobré ich polohovať, aby ležali s vyvýšenou hlavičkou.

Pri alergických deťoch to zase môže byť vdýchnutie alergénov ako plesne, roztoče, peľ. Liečba je rovnaká ako u dospelých. Pokoj na lôžku, pri horúčke antipyretiká, dostatok tekutín, zvlhčovanie vzduchu, dobré je aj striekanie morskej vody do nosa, lieky proti dráždivému suchému kašľu a neskôr lieky na vykašliavanie hlienov.

Antibiotiká lekár nasadí len ak sa bronchitída skomplikuje bakteriálnou infekciou. Bežná akútna bronchitída by mala u detí do týždňa odoznieť. Pri opakujúcich sa zápaloch priedušiek by mal dieťa vyšetriť imunológ-alergiológ.

Pozor na chronickú bronchitídu

Chronická bronchitída trvá podstatne dlhšie ako 7 či 10 dní, pokojne aj 3 mesiace a zvykne sa vracať. Poznávacím znamením je vytrvalý a záchvatový kašeľ, vykašliavanie hlienov. Nebezpečná je v tom, že môže prejsť do chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Ak príznaky ignorujete, ku kašľaniu sa časom pridá dýchavica, neskôr pískanie na hrudníku, opuchy, horšie okysličovanie krvi, celkové chradnutie až srdečné zlyhávanie. Zväčša ide o chorobu fajčiarov, ktorá je najmä spočiatku liečiteľná, no nesmie sa zanedbať.

