Nad limitom: Aké zdravotné riziká hrozia horolezcom?

Na Mount Evereste praskajú horolezcom od kašľa rebrá. Prirýchly postup môže spôsobiť opuch mozgu. O zdravotných rizikách na najvyššom vrchu sveta sme sa rozprávali s americkým lekárom a horolezcom Terrym O’ Connorom.

Spýtajte sa ženy kdekoľvek na svete, koho nechce za manžela. Dostanete jednoznačnú odpoveď. Vojaka, pilota, horolezca. Pravidelne tŕpnuť, či sa z misie vráti celý, nie je extra slasť. Mužov, čo zdolávajú veľhory, chápeme my ostatní len pramálo. Čo ich ženie riskovať drahocenný život? Odpoveď je rovnaká: vášeň. Tá istá, čo poháňa športovca získať medailu, lekára zachraňovať životy a vedca zasvätiť život výskumu.

MATKU SVETA PREKONAL BEZ NÔH

To, čo pre športovca znamená olympijská medaila, je pre horolezca Mount Everest. Čomolungmu, „Matku sveta“, ako Everest nazývajú Nepálčania, nedávno pokorila veľmi zvláštna výprava. Jedenásť horolezcov, dvadsaťštyri šerpov, traja horskí vodcovia a sedemnásť členov televízneho štábu.

Pre Discovery Channel tu nakrúcali šesťdielny dokumentárny seriál. Posádku viedol skúsený Novozélanďan Russel Brice, ktorého Everest obral už o niekoľkých blízkych priateľov. Pozornosť svetových médií si však získal iný člen výpravy. Mark Inglis. Na veľhoru vystúpil ako prvý človek s oboma amputovanými nohami.

Pred pätnástimi rokmi ho búrka na najvyššom vrchu Nového Zélandu Mount Cooku odrezala na dva týždne od sveta. Dôsledky boli kruté. Pre vážne omrzliny mu museli amputovať od kolien dolu obe nohy. Na horu sa po operácii vrátil a zdolal ju. Ako sám hovorí: „V živote nie je nič príliš ťažké. To však nikdy nezistíte, ak to aspoň raz nevyskúšate.“

VO VÝŠKE JE AJ LEKÁR BEZRADNÝ

Telefonicky sme sa porozprávali s ďalším členom výpravy: horolezcom a lekárom z amerického Oregonu doktorom Terrym O’Connorom. Pracuje na pohotovosti, venuje sa výškovej chorobe a počas expedície sa staral o množstvo zranených. „Everest nikdy nefiguroval extra vysoko na zozname vecí, ktoré som chcel v živote dokázať. Myslím, že práve tento fakt mi veľmi pomohol. V deň, keď sme prekonali vrchol, som sa aj vďaka tomu cítil uvoľnený,“ prezradil pre ZDRAVIE.

Foto: Shutterstock.com

Terryho hlavným cieľom bolo starať sa o členov výpravy. Napriek početným horolezeckým a záchranárskym skúsenostiam priznal, že po dosiahnutí určitej nadmorskej výšky už ani lekár veľa nezmôže. „ Ak sa stane vážna nehoda príliš vysoko, nie je veľká šanca, že človeku dokážete pomôcť. To je desivá vec, ktorú si mnohí neuvedomujú.“

TRPEZLIVOSŤ NADOVŠETKO

Pre horolezca je najdôležitejšia mentálna príprava. „Najviac záleží na trpezlivosti a schopnosti relaxovať.“ Naopak, zničujúce tréningy pred výstupom môžu dokonca aj uškodiť. „Niektorí ľudia si zafixujú, že pred výpravou musia denne namáhavo cvičiť. Počas výstupu sa musia viackrát aklimatizovať. V zrozumiteľnej reči: vyčkávať na jednom mieste. Začnú byť netrpezliví. Veľká záťaž na začiatku výpravy môže znížiť ich šance na úspešný a bezpečný výstup.“

Práve netrpezlivosť býva častou príčinou životu nebezpečnej výškovej choroby, ktorá môže spôsobiť opuch mozgu, mŕtvicu či dezorientáciu. „Ľudia často postupujú oveľa rýchlejšie, ako by mali. Neraz podceňujú dôvody, prečo trávia toľko dní na jednom mieste pre aklimatizáciu. Rozvrstvite si výstup na etapy. Najdôležitejšie pravidlo je dať si čas,“ radí Terry.

ZASTRETÁ MYSEĽ NEROZMÝŠĽA JASNE

Extrémne výšky nezaťažujú len telo. Obrovský nápor zažíva aj psychika. Častá je takzvaná „vrcholová horúčka“ a zahmlenie myslenia. „Počas výstupu majú mnohí ľudia zmenenú úroveň vedomia. Hore si často neuvedomujú, že sú vo veľmi náročnej a stresujúcej situácii. Myslím, že len minimálna časť horolezcov si v takých výškach dokáže zachovať chladnú hlavu a jasne rozmýšľať. Po výstupe sa umnohých neskôr objaví určitý druh posttraumatického syndrómu,“ hovorí Terry O’Connor.

Navyše mnohí ľudia nie sú podľa neho pripravení na stretnutie so smrťou. „Nezvládnu pohľad na mŕtve telá. Tie sú však na Evereste všade. Najmä ak výstup uskutočníte v lete, je takmer isté, že nejaké uvidíte. Pokojne to môže byť človek, ktorý len nedávno skonal.“ Veľhora je mŕtvymi telami doslova posiata. Ich prenos by bol nesmierne nebezpečný. Vďaka riedkemu vzduchu pre helikoptéru aj technicky nemožný.

KEĎ SPÁNOK NEPRICHÁDZA

Fyzickej a psychickej námahe neprospieva ani nedostatok spánku. „Ovplyvňuje ho úzkosť, ale aj prostredie. Všade je silný vietor, teda aj veľký hluk. Ďalším problémom je dýchanie. V extrémnych nadmorských výškach dýchame vďaka nedostatku kyslíka vo vzduchu veľmi ťažko. Plytké nádychy občas vystrieda prudký a nárazový. Ten spánok okamžite preruší.“

LEKÁRNIČKA HOROLEZCA

Podľa Terryho O’ Connora by mal mať každý horolezec so sebou:

1. kyslík

2. dexametazón. „Existuje vo forme injekcií od osem do štyroch miligramov. Pichá sa do ramena alebo do stehna. Poslúži ako prvá pomoc pri opuchu mozgu.“

3. očné kvapky proti snežnej slepote. „Pomôžu, ak počas výstupu stratíte okuliare.“

V ZÓNE SMRTI

■ Blízko vrcholu je krutá solárna radiácia. Horolezcom, ktorí dýchajú cez otvorené ústa, môže zhorieť ústne podnebie. Praskliny sa objavujú aj na prstoch a na jazyku.

■ Bežná je dehydratácia a bolesť hlavy. Tvár počas noci opuchne, hlavne okolo očí. Hrozí aj strata zraku.

■ Výška od 7 925 metrov sa nazýva „zóna smrti“. Vzduch tu obsahuje len tridsať percent z množstva kyslíka, na aký sme zvyknutí. Horolezci na vrchole Everestu sa počas jedného kroku pätnásťkrát nadýchnu.

■ Aklimatizácia je tu v podstate nemožná. Telo začína požierať vlastné svalové tkanivo, len aby získalo potrebnú energiu.

■ Hrozí infarkt, mŕtvica alebo opuch mozgu. Ten spôsobuje dezorientáciu, občasnú nepríčetnosť či dokonca smrť.

■ Kašeľ môže byť taký silný, že popraskajú rebrá.

■ Väčšina horolezcov na expedícii veľmi schudne. Počas výstupu spália desaťkrát viac kalórií ako v priebehu normálneho dňa.

VEDELI STE, ŽE:

■ teplota na Mount Evereste dosahuje občas až mínus šesťdesiat stupňov Celzia. Mínus tridsaťšesť je celkom dobrý priemer;

■ na horolezcov tu číhajú mnohé nebezpečenstvá: lavíny, štrbiny, padajúce skaly a kusy ľadu, zúrivý vietor s rýchlosťou 200 km za hodinu;

■ osemdesiat percent smrteľných nehôd sa stáva počas zostupu, hoci je fyzicky menej náročný;

■ na vrchole je vzduch taký riedky, že tu nehorí petrolej a helikoptéry tu nedokážu lietať.