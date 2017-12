Najčastejšie očné choroby: Lekár ich odhalí skôr než vy

Očné choroby začínajú nenápadne, postupujú vytrvalo.

Šedý zákal je najčastejšia očná choroba, ktorá vás pripraví o zrak. Prichádza nenápadne. Po päťdesiatke sa vám začne zdať, že už nevidíte tak ostro. Do diaľky ani do knihy. Farby strácajú sýtosť, všetko je zahmlené. Čím je vonku viac svetla, tým horšie.

Neustále stresy, nedostatok vitamínov či hodiny strávené za počítačom oči unavujú. V sústredení na monitor zabúdate žmurkať a vypestujete si syndróm suchého oka. Veľmi častým ochorením v posledných dvadsiatich rokoch je aj vekom podmienená degenerácia žltej škvrny a s tou už naozaj nie sú žarty. Rovnako ani s rafinovaným zeleným zákalom.

CEZ MLIEČNE SKLO

Ľudskú šošovku tvorí hustá bielkovinová hmota. V mladosti je číra. Vekom získava nádych belavej cez žltú až po hnedú, čím sa zhoršuje jej priehľadnosť. Vidíte zahmlene, kontrasty strácajú ostrosť, farby žiarivosť. Akoby ste sa pozerali cez mliečne sklo. Mnohí sa sťažujú na oslepenia pri silnom svetle z reflektorov protiidúceho auta alebo pri ostrom slnku. „Sivý zákal je jedna z najčastejších príčin slepoty vo svete, pritom liečba existuje. A veľmi účinná! Po operácii vidíte rovnako ako pred vznikom sivého zákalu, alebo aj oveľa lepšie,“ tvrdí MUDr. Radovan Piovarči z bratislavskej nemocnice s poliklinikou Medissimo.

NOVÁ ŠOŠOVKA

Operácia sivého zákalu je najčastejší a najúspešnejší zákrok na ľudskom tele. Trvá asi 20 minút, robí sa v lokálnom umŕtvení, bez hospitalizácie a šitia. Rez s veľkosťou špendlíkovej hlavičky v stene oka sa zahojí aj bez stehov. „Pomocou ultrazvuku odstránime zakalenú hmotu šošovky a do pôvodného puzdra vložíme zrolovanú umelú šošovku. Tá sa v oku rozvinie a uloží do správnej polohy,“ opisuje oftalmológ. Vek pacienta nehrá rolu.

Operácia sa robí v štátnych aj súkromných zariadeniach. S tým rozdielom, že v súkromných si môžete vybrať šošovky, s ktorými uvidíte do blízka aj do diaľky bez okuliarov. Po implantácii štandardnej umelej šošovky je každý doživotne odkázaný na nosenie okuliarov na blízko. „Špeciálne šošovky vyriešia dva problémy naraz. Zbavia vás zákalu aj okuliarov,“ chváli doktor Piovarči. V západných krajinách sa operácia robí už v prvých štádiách sivého zákalu, či dokonca preventívne po štyridsiatke. Treba sa však pripraviť na to, že nejde o najlacnejšiu záležitosť.

OPLATÍ SA INVESTOVAŤ?

„Cena závisí od toho, akú šošovku si vyberiete, priemerne však rátajte s investíciou okolo 600 eur na oko. Poisťovne tento materiál bežne nepreplácajú, hradia len samotný zákrok,“ vysvetľuje odborník. Ideálni kandidáti na operáciu sú ľudia okolo 55 rokov, ktorí začínajú horšie vidieť, ale sú aktívni. Doživotnú záruku však nečakajte. Po niekoľkých rokoch od operácie sa môže vyvinúť sekundárny sivý zákal.

„Ten však vzniká na inom podklade,“ oponuje MUDr. Piovarči. „Najčastejšie sa vytvorí tenká vrstva buniek alebo nepriehľadného tkaniva medzi umelou šošovkou a puzdrom pôvodnej. S vývojom nových šošoviek sa komplikáciu podarilo minimalizovať, niekedy je však potrebné vykonať jednoduchý bezbolestný laserový zákrok, ktorý zákal odstráni.“ Úroveň vnútroočných šošoviek sa zlepšuje každý rok. „Chránia oko nielen pred ultrafialovým žiarením, ale najnovšie aj proti škodlivému modrému svetlu, ktoré poškodzuje sietnicu a podporuje vznik vekom podmienenej degenerácie makuly.“

NAJCENNEJŠIA ŠKVRNA

Makula, žltá škvrna sietnice, je miesto najostrejšieho videnia. Na jej správnu výživu sú dôležité antioxidanty luteín a zeaxantín, ktoré pôsobia ako filter proti škodlivým lúčom. Koncentrácia antioxidantov je v makule tisíckrát vyššia ako v krvi. Keď ich máte málo, hrozí jej degenerácia – najčastejšia príčina slepoty ľudí nad 65 rokov vo vyspelých krajinách. Hovorí sa dokonca o pandémii a odborníci predpokladajú, že o desať rokov bude pacientov dvojnásobok.

Prvý príznak je neostré videnie v centre zorného poľa. Zmení sa aj farebné videnie, oči horšie zaostrujú do blízka a potrebujú lepšie osvetlenie. Typické je pokrivenie obrazu, nespoznávate tváre, neviete sa orientovať v neznámom priestore. „Zo začiatku nepostrehnete nič. Prvotné štádiá nebolia, nezhoršujú videnie a šancu odhaliť ich má iba lekár pri vyšetrení. Keď príznaky zaregistrujete už aj vy, ochorenie je plne rozvinuté a v liečbe často ťaháme za kratší koniec,“ vyzdvihuje pravidelné prehliadky u očného doktor Piovarči.

NOVÁ LIEČBA ZABERÁ

Degenerácia makuly je zatiaľ nevyliečiteľná, dá sa však stabilizovať. „V počiatočných štádiách majú veľký význam výživové doplnky – vitamíny A, C a E, selén, zinok, luteín, zeaxantín a nenasýtené mastné kyseliny. Odporúčam ich užívať preventívne všetkým ľuďom po tridsiatom piatom roku! Samozrejme, prirodzenejšie ako užívať tabletky je príjem vyváženej stravy bohatej na listovú zeleninu, rybí olej, kukuricu či mrkvu,“ radí lekár.

Ak si jeho rady nezoberiete k srdcu a o svoje oči sa nebudete starať, navyše máte vysoký krvný tlak, cholesterol, ste žena s modrými očami a stres si rada kompenzujete cigaretou, riziko degenerácie makuly je vyššie. Či už v suchej forme, ktorá sa vyvíja dlhodobo a môže sa sama zastaviť, alebo v rýchlejšej devastujúcej vlhkej forme.

Tú donedávna liečili laserom, chirurgicky alebo fotodynamickou terapiou, no ani jedna metóda nebola ideálna. Našťastie, už aj u nás máme novú liečbu pomocou látky proti rastovému faktoru ciev. „Aplikuje sa injekčne priamo do oka. Zabrzdí nekontrolované bujnenie ciev a s tým spojené krvácanie do oblasti žltej škvrny. Zabraňuje tak ďalšiemu rozvoju ochorenia,“ hovorí Radovan Piovarči.

ZELENÁ JE NEZDRAVÁ FARBA

S vekom súvisí aj tretia najčastejšia očná choroba – glaukóm, zelený zákal. Zo začiatku nemá vonkajšie prejavy, polovica chorých o ňom nevie. Zvyčajne vás naň upozornia dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov, neschopnosť očí prispôsobiť sa tmavým priestorom, bolesti hlavy a očí. Lenže to už mohla choroba napáchať nezvratné škody na zrakovom nerve! Postupne pri nej totiž odumierajú nervové bunky a zužuje sa zorné pole.

Len včasná diagnostika je zárukou úspešnej liečby. Začnite u očného lekára na preventívnej prehliadke. Dôležitý rizikový faktor je vnútroočný tlak. Ten poškodzuje optický nerv, hlavný dorozumievací prostriedok oka s mozgom. Postup ochorenia dokážu zastaviť očné kvapky znižujúce očný tlak, v niektorých prípadoch lekári volia laserový alebo chirurgický zákrok.

OPÄŤ UVIDÍTE?

S očami lekári dokážu zázraky, niekomu dokonca vedia navrátiť stratený zrak. Načo sa však spoliehať na medicínu, keď mnohým problémom môžete predísť? Jedzte veľa mrkvy, to nie je povera. Jej účinok potvrdzujú aj mnohé odborné štúdie. Cielené užívanie karotenoidov, najmä luteínu a zeaxantínu, obmedzí ubúdanie pigmentového epitelu v žltej škvrne a pomáha predchádzať jej degenerácii.

Pravidelne si na tanier dávajte ovocie a zeleninu. Slúžia ako vnútorné okuliare. Áčko vás ochráni pred šeroslepotou, vysychaním rohovky a poškodením spojivky, céčko je dôležité pri látkovej premene v šošovke a vplýva na stenu ciev. Aby oči starli čo najpomalšie, chráňte ich pred slnečným žiarením tmavými okuliarmi s UV filtrom.

Keď si zrak každý deň namáhate pred počítačom, postarajte sa aspoň o krátke prestávky. Občas oči zatvorte, aby sa zvlhčili. Nezabúdajte na umelé slzy, tie sú povinnou výbavou ku každému počítaču. Kvapnite si ich zakaždým, keď pocítite piesok v očiach.

Lekári odporúčajú aj pravidelné samovyšetrenie. Zrak si testujte raz za mesiac tak, že si oči striedavo zakryjete dlaňou a porovnáte obraz. Keď zistíte rozdiely, konajte.

Mnohí ľudia sa totiž na svet pozerajú iba jedným okom, hoci si to neuvedomujú. Ak máte po štyridsiatke a akési krátke ruky, asi potrebujete okuliare na čítanie. Je najvyšší čas na návštevu očného lekára. Najhoršie, čo pre svoj zrak môžete urobiť, je kúpiť si okuliare bez vyšetrenia v obchode za pár eur! Riskujete, že si nielenže zhoršíte zrak, ale zakryjete vážne ochorenie. Odborník vám zmeria aj vnútroočný tlak a vyšetrí očné pozadie. Stačí, ak za ním zájdete raz za dva roky. Alebo sa aj ďalej budete držať hesla: Čo oči nevidia, srdce nebolí?

TIP ZDRAVIA

Vidíte drobné bunky alebo čiarky, ktoré uhýbajú vášmu pohľadu? Kým vás mátajú len občas, napríklad pri pohľade na oblohu alebo čistú plochu, neprepadávajte panike. Má ich každý z nás a ide o vekom podmienené zmeny sklovca. Horšie je, ak vás prenasledujú na každom kroku a pred očami spozorujete blýskanie. To už znamená akútne nebezpečenstvo – odtrhnutie sietnice. Ak okamžite nevyhľadáte lekársku pomoc, hrozí vám oslepnutie.

PATRÍTE MEDZI OHROZENÝCH?

Tri najčastejšie choroby, ktoré poškodzujú zrak, sú sivý zákal, zelený zákal a vekom podmienená degenerácia makuly. Poznáte rizikové faktory? Niektoré môžete ovplyvniť.

Šedý zákal

✚ vek nad 50 rokov

✚ nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu

✚ nedostatok antioxidantov v strave

✚ výskyt ochorenia v rodine

✚ cukrovka

✚ užívanie niektorých liekov, napríklad kortikosteroidov

✚ úraz oka

Zelený zákal

✚ zvýšený vnútroočný tlak

✚ výskyt ochorenia v rodine

✚ krátkozrakosť

✚ cukrovka

✚ fajčenie

✚ migréna

✚ dlhodobé užívanie kortikosteroidov

✚ úraz oka

Degenerácia makuly

✚ vek nad 55 rokov

✚ ženské pohlavie

✚ svetlá farba dúhovky

✚ výskyt ochorenia v rodine (súrodenec postihnutého má tri- až štyrikrát vyššie riziko)

✚ fajčenie

✚ stres

✚ nezdravé stravovacie návyky

✚ nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu

✚ civilizačné choroby

✚ operácie oka, napríklad sivého zákalu

Preventívne lekárske prehliadky u očného neexistujú. Napriek tomu, ak ich odporučí všeobecný lekár, prepláca prehliadku zdravotná poisťovňa a jej intenzita nie je podľa zákona obmedzená. Každý človek nad 40 rokov by sa mal dať vyšetriť aspoň raz za tri roky.