Zubár šokuje: Sklovina môže prasknúť aj zo žuvačky!

Pohľadom do zrkadla prasklinu na sklovine neodhalíte, až kým sa nezafarbí od jedla. Neupozorní na seba ani bolesťou! Veľký problém vznikne, keď je prasklín priveľa alebo od hnevu zatínate zuby.

Výhovorky, že ste zdedili krehkú sklovinu nezaberú. „Dedičná predispozícia neexistuje, na praskliny skloviny majú vplyv skôr zlozvyky a životospráva. Najhoršiu deštrukciu na sklovine, ale i zube celkovo, spôsobuje nočné škrípanie a zatínanie zubov,“ vysvetľuje zubný lekár MUDr. Rudolf Novotný z Košíc. Práve nočné škrípanie môže mať podľa odborníka za následok zlomenie zubov a výplní. „Väčšinou sa udeje tak, že v noci pri škrípaní časť zuba fatálne praskne a cez deň sa pri jedení tento fragment uvoľní. Vy máte potom pocit, že zub sa zlomil pri jedení mäkkého chleba," konštatuje doktor Novotný.

Ako dlho žujete žuvačku?

Dôvodom vzniku prasklín je podľa doktora Novotného aj prílišné žuvanie žuvačiek. „Ak žujete žuvačku bez cukru povedzme 20 minút po jedle, je pre zuby prospešná, ale ak ju žujete celý deň, nielenže preťažujete spánkovo-čeľustný klb, ale objavia sa u vás aj praskliny na sklovine," vystríha odborník. Upozorňuje však, že na vzniku prasklín, zvlášť na predných zuboch, sa podieľajú aj iné zlozvyky, ktoré si nemusíme ani uvedomiť. „Napríklad odhrýzanie nití u krajčírok, silónu u rybárov, odbužírkovanie káblov u elektrikárov a vôbec všetky úkony, na ktoré zuby nie sú určené, ale používate ich na to! A netreba zabúdať ani na piercing v jazyku alebo v pere, ktorý má na zuby extrémne deštruktívne účinky. Na vzniku prasklín sa podieľa aj príjem stravy s veľkým rozdielom teploty, typickým príkladom je kombinácia kávy a zmrzliny.“

Ako čelné sklo

Praskliny skloviny sa vyvíjajú nenápadne. „Začínajú na krátkom úseku v mieste zaťaženia a postupne sa predlžujú, podobne ako prasklina na čelnom skle auta. Vzhľadom na dômyselnú stavbu spoja medzi sklovinou a dentínom praskliny väčšinou nepokračujú do hĺbky, ale ostávajú ohraničené v sklovine. Vo väčšine prípadov nespôsobujú bolesti, ani citlivosť a nie je nutné ich nejakým spôsobom riešiť. Vidieť ich obyčajne možno len pri bočnom nasvietení zuba a tak neznamenajú ani estetický problém. V prípade, že sa zafarbia hnedými pigmentami zo stravy, môžeme ich šetrne napreparovať a zaliať výplňovým materiálom,“ hovorí doktor Novotný.

Prečo vám praská sklovina?

• škrípete v spánku zubami

• zatínate v hneve zuby

• žujete žuvačku celé hodiny

• používate zuby na otváranie fliaš

• hryziete nite

• kombinujete horúce a studené

Z amalgámu praskajú zuby!

Ak je prasklín na zube veľa, oslabuje ho to. „Ak je zub naozaj silne postihnutý, môžeme ho jemne nabrúsiť v rámci skloviny a okorunkovať tenkostennou keramickou korunkou s vysokou pevnosťou,“ opisuje možné riešenie zubný lekár a prezrádza oveľa väčší problém ako je prasknutá sklovina. „Pravidelne pozorujem praskliny na zube po odstránení amalgámových výplní. To je vážnejšia situácia, pretože už nejde iba o sklovinu, ale praskliny zasahujú až do zuboviny. Vznikajú kvôli neschopnosti amalgámu viazať sa na zubné tkanivá. Amalgámová výplň teda nepreviaže zub do jedného celku a následkom sú praskliny až zlomeniny obvodových zubných stien. Tu je riešením zhotovenie novej výplne z materiálu, ktorý sa pevne viaže na zuby - čiže z fotokompozitu alebo lepenej keramiky," konštatuje zubný lekár MUDr. Rudolf Novotný z Košíc.