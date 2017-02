Zvýšená teplota alebo horúčka? Naučte sa ich rozlišovať

Iba keď viete odlíšiť zvýšenú teplotu od horúčky, dokážete s nimi účinne bojovať.

Zvýšená telesná teplota je vždy sprievodným znakom ochorenia, nie diagnóza sama. „Je to nešpecifická obranná reakcia organizmu na bakteriálnu alebo vírusovú infekciu,“ vysvetľuje MUDr. Etela Janeková. „Každý reaguje inak. Ak teplotu nemávate, neznamená to, že váš organizmus sa nebráni a máte poruchu imunity. Zvýšenie teploty je iba jeden z možných príznakov. Ak ju pri bežnom akútnom ochorení nemávate, môžete mať iné prejavy, pociťujete slabosť, bolesti svalov, únavu, trápi vás nespavosť, či nechutenstvo,“ dopĺňa odborníčka.

Cítite zvýšenú teplotu každý večer? Na to, že je to iba z únavy po náročnom dni, sa radšej nespoliehajte. „Ak ju mávate opakovane, mali by ste podstúpiť komplexné vyšetrenie. Po negatívnom náleze môžete viniť únavu. Pôvod zvýšenej teploty sa nemusí zistiť po prvom vyšetrení. Urobíte dobre, ak ho po dvoch, troch mesiacoch zopakujete. U malých detí a starších ľudí je zvýšená teplota často prejavom dehydratácie, ktorá sa prejaví aj suchými sliznicami. Preto je základom pri horúčke zvýšený príjem tekutín,“ zdôrazňuje doktorka Janeková.

Od šiestej do šiestej

Vyčerpávajúca pre organizmus je horúčka nad 39 stupňov. „Po troch dňoch takejto teploty sa musí začať intenzívna liečba a samozrejme, čo najrýchlejšie zistiť jej príčina,“ hovorí MUDr. Etela Janeková. Priemerná teplota v ústnej dutine sa u zdravých ľudí od osemnásť do štyridsať rokov pohybuje od 36,6 stupňa, plus mínus 0,4 stupňa. Najnižšia býva ráno o šiestej, najvyššia medzi šestnástou a osemnástou hodinou popoludní, čo odráža látkovú premenu. Teplotu ovplyvňuje aj to, čo jete, či ste fyzicky aktívni, ako vám pracujú žľazy s vnútorným vylučovaním, vek, u žien ovariálny cyklus. „Nemožno zabúdať ani na individuálne rozdiely v hodnotách telesnej teploty,“ prízvukuje MUDr., Etela Janeková.

Nebaví vás ležať v posteli, lebo už nemáte horúčku? „Nedá sa jednoznačne povedať, ako dlho po poslednej teplote môžete ísť von. Dôležité je predovšetkým zvládnuť akútne ochorenie, ktoré spôsobilo zvýšenú teplotu. Býva totiž aj sprievodným prejavom chronického ochorenia, napríklad kĺbov, kedy stúpa denne do 37,5 stupňa,“ hovorí MUDr. Etela Janeková.

Kedy merať, kedy zraziť

Teplotu si merajte, keď cítite, že stúpa a potom hodinu až dve po užití lieku. Ak nie je príliš vysoká, merajte si ju každé štyri hodiny. Pri mierne zvýšenej – do 38 stupňov Celzia, lieky nepotrebujete, pite len dostatok tekutín.

Ak vystúpi nad 38 stupňov Celzia, užite antipyretikum, účinkuje aj proti bolesti. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom paracetamolu. Dávajte pozor na kombináciu antipyretík. Ako prvý by sa mal užiť paracetamolový prípravok pre daný vek, každých osem alebo šesť hodín, čiže tri- až štyrikrát denne. Ak teplota neklesne, z 39 °C za dve až tri hodiny, užite ibuprofénový prípravok pre daný vek.

Pri vysokých teplotách môžete oba preparáty striedať. Najprv paracetamolový, potom o dve – tri hodiny ibuprofénový, o ďalšie dve hodiny zasa paracetamolový.

Normálna teplota

od 35,8º do 37º

Zvýšená teplota

od 37,4º do 38º

Horúčka

od od 38,1º

Ako zraziť horúčku?

U novorodencov

* Paracetamol môžu užívať aj novorodenci, celodenná dávka 50 mg sa má rozdeliť do troch, štyroch dávok. Zrátajte miligramy v čapíkoch, sirupe i tabletkách za celý deň.

U detí

* Deti do dvanásť rokov nemajú pri horúčke užívať antipyretiká s obsahom kyseliny acetylosalicylovej.

* Ak teplota pol hodinu po užití antipyretika neklesne, začnite dieťaťu zrážať teplotu vlažnou vodou – sprchovaním alebo zábalom, až kým neklesne na 38,5 stupňa. Uterák namočte do vlažnej vody a obkrúťte hrudník od podpazušia po dolný okraj rebier. Neschladzujte ruky, nohy, ani brucho. Zábal po piatich minútach vymeňte. Teplotu merajte v desiať- až pätnásťminútových intervaloch.

U dospelých

* Ak teplota neklesá ani po dvoch dňoch, skúste sa ochladzovať. Voda má byť maximálne o tri stupne chladnejšia ako telo. Vyskúšajte i vlažné obklady na čelo, krk, slabiny, spánky. Zábal si nechajte päť minút, zopakujte ho tri- až štyrikrát. Neprikrývajte sa hrubým paplónom, telo sa zbytočne prehreje.