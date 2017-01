Aj vďaka sexu žijete zdravšie. Viete, kedy si ho užijete najintenzívnješie?

Utkvelá predstava, ktorá je nám podsúvaná napríklad aj vo filmoch, v nás vytvára presvedčenie, že sex je doménou mladých ľudí. Výskumy však ukazujú, že je to skôr naopak!

Tvrdenie, že vekom sa sexuálna aktivita ľudí znižuje, celkom nesedí. Menšia je možno frekvencia sexuálnych stykov, no ich kvalita podľa odborníkov rastie. V Spojených štátoch sa väčšina žien aj mužov nad 60 rokov venuje sexuálnym aktivitám najmenej 2-3- x mesačne. A to je viac, ako u mladších dospelých. Sex navyše považujú za dôležitú súčasť svojho života.

Starší sexujú častejšie ako mladí

Americkí psychológovia a psychiatri skúmali 18 rokov údaje získané od 6000 respondentov vo veku 20 až 93 rokov. Dotazník na vyplnenie im poslali v rokoch 1995, 2004 a 2013. Kľúčová otázka znela: "Ako hodnotíte sexuálne aspekty svojho života v týchto dňoch na stupnici od 0 do 10?" Predpoklad odborníkov bol, že so stúpajúcim vekom bude kvalita pohlavného života klesať. No ukázalo sa, že s pribúdajúcimi rokmi kládli respondenti väčší dôraz na kvalitu, než na kvantitu a práve do toho investovali aj viac úsilia. Po vyhodnotení dotazníkov pre odborníkov vyplynul zaujímavý fakt - starší ľudia vlastne majú lepšiu sexuálny kvalitu života.

Kvalitu uprednostňujú pre kvantitou

Ľudia totiž rokmi lepšie poznajú svoje telo, svoje sexuálne preferencie ako aj to, čo ich partner má alebo nemá rád. Pozitívny vzťah medzi sexuálnou kvalitou života a starnutím bol najsilnejší v súvislosti s romantickými vzťahmi, kde sa viac sústredili na to, aby bol spokojný a uspokojený ich partner. To prirodzene viedlo k obojstrannej spokojnosti. Zhrnuté a podčiarknuté, výskum prišiel k výsledku, že naše sexuálne priority sa časom menia a rozvíjame znalosti, zručnosti a preferencie, ktoré nás chránia pred poklesom sexuálnej kvality života súvisiacej so starnutím. Podľa odborníkov je to skvelá správa, pretože uspokojujúci sexuálny je dôležitý pre zdravie a pohodu, bez ohľadu na vek.

