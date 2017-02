Odhalili ďalší liečivý účinok sauny: Obíde vás vďaka nej táto zákerná choroba

Vedci si opäť posvietili na výhody saunovania. A zistili zásadnú vec.

Sauna je dobrá pre zdravie, no môže aj uškodiť. Kedy sa jej radšej vyhnúť?

Fíni poznajú zdravotné účinky sauny stáročia. Rokujú v nich aj utužujú vzťahy. Pre lepšie prekrvenie si šľahajú po tele brezovými vetvičkami.

Páni, čo tie chodidlá? 4 dôvody, pre ktoré sa o ne začnete starať

Regenerácia, oddych aj lepšia imunita. Dôvodov, prečo chodiť do sauny, je veľa a jej zdravotné účinky sú vedecky dokázané. Každý však obľubuje niečo iné. Môžno radi inhalujete vôňu v bylinkovej saune, alebo uprednostňujete infra saunu bez vlhkosti. V klasickej – fínskej saune – nevydrží každý, ale občas sa to oplatí.

Na detox i spánok

Pobyt vo fínskej saune s teplotou okolo 80-90 °C vám dokonale prekrví pokožku. Teplom sa stimulujú potné žľazy a telo sa zbavuje škodlivín a detoxikuje sa. Ak sa odvážite po saune vliezť do kade so studenou vodou, posilníte si imunitu. Sauna zaženie aj vaše problémy so spánkom, pretože po nej zaspíte ako bábätko.

Viete, ktoré situácie ohrozujú vaše srdce? Budete prekvapení!

Dlhodobé účinky

Fínski vedci však veria, že existuje ďalší dôvod, prečo chodiť do sauny pravidelne. Na 20-ročnom výskume sa zúčastnilo viac ako 2000 dobrovoľníkov – mužov z východnej časti Fínska. Na základe frekvencie saunovania ich rozdelili do troch skupín: prví chodili do sauny raz za týždeň, druhí 2- až 3-krát týždenne a tretí dokonca 4- až 7-krát za týždeň.

„Čím častejšie chodili muži do sauny, tým nižšie u nich bolo riziko vzniku stareckej demencie,“ píše sa vo výsledkoch štúdie, ktoré sa nedávno objavili v odbornom časopise Age and Ageing. Najoddanejší milovníci sauny mali dokonca až o 66 % nižšie riziko vzniku stareckej demencie a o 65 % nižšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby.

Aj vaše dieťa je viac doma ako v škôlke? Posilnite mu imunitu

Pomôže aj srdcu

„Je známe, že srdcovo-cievne ochorenia môžu celkovo ovplyvňovať zdravie ľudského mozgu. Úlohu však určite zohráva aj relaxácia a oddych, ktorí si v saune doprajete,“ tvrdí vedúci fínskeho výskumu, profesor Jari Laukkanen. Podľa neho pravidelné saunovanie preukázateľne znižuje u mužov riziko náhlej srdcovej smrti aj srdcového infarktu. Pritom vlani zomrelo na srdcovo-cievne ochorenia až takmer 30-tisíc Slovákov.

Srdce