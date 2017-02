FOTO: Penny sa za plastiky nehanbí. Otvorene rozpráva o nových prsiach

Hviezda seriálu Teória veľkého tresku nepovažuje svoje vylepšenia za tajné. Nový nos i prsia jej zmenili život k lepšiemu, peknú postavu však nemá zadarmo.

Americkú herečku Kaley Cuoco preslávila najmä úloha v populárnom seriáli Teória veľkého tresku. Atraktívna blondína, milovníčka jogy i jazdy na koni sa nedávno priznala, že za svoj dokonalý vzhľad nevďačí len prírode. Dala si vylepšiť nos i prsia a vôbec sa tým netají.

Je sebavedomejšia

„Nos som si dala urobiť už pred pár rokmi,“ priznala bez okolkov pre americký časopis Women´s Health. „A moje prsia, to bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť.“ Vo zväčšení pŕs nevidí blondína nič zlé. Práve vďaka tejto plastickej operácii sa zvýšilo jej sebavedomie. Uznáva, že niekto sa môže na tento druh vylepšení pozerať cez prsty, 31-ročná hviezda má v tom však jasno. „Samozrejme, že si neľahnete pod nôž kvôli mužom alebo iným ľuďom, ale keď to pomôže vášmu sebavedomiu, je to podľa mňa v absolútnom poriadku.“ Prednedávnom si nechala Kaley vpichnúť aj kyselinu hyalurónovú do oblasti krku. „Mala som tam vrásky hádam už od dvanástich,“ komentovala s nadhľadom.

V kondícii vďaka joge

Kaley Cuoco si však uvedomuje, že ju vo forme neudržia len plastické operácie. Cudzí jej nie je ani pohyb. Športuje takmer denne a všetko podčiarkuje zdravou výživou. Za jej peknou postavou sa skrýva najmä joga. Na cvičenie sa pravidelne vyberie aj zo svojim novým priateľom Karlom Cookom. Práve on jej pomohol prekonať rozvod po krátkom manželstve s tenistom Ryanom Sweetingom. „Joga mi dáva veľa z každého hľadiska, duševného i fyzického,“ priznáva. Príjemný pocit z tréningu umocní ešte pohár vína, ktorý si dá doma po hodine jogy.

Relaxuje na koni

V kondícii sa vegetariánka a milovníčka zvierat udržuje ešte vďaka ďalšej veľkej záľube, a to jazde na koni. Ak má čas, zajazdí si majiteľka niekoľkých koní aj každý deň. Sympatická Kaley dokonca tvrdí, že práve kone sú jeden z dôvodov, vďaka ktorým si aj v šoubiznise udržuje nadhľad. Pri jazde v prírode si jednoducho výborne vyčistí hlavu. Bez problémov však zvládne aj parkúrové skákanie. Kone však nie sú jediní štvornohí miláčikovia, Kaley má aj niekoľko psov.

Čítajte aj: FOTO: Raňajky celebrít sú plné energie. Justin si dopraje dva chody