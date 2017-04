FOTO: Pri výbuchu prišiel o nohy i ruky. Teraz môže opäť objať snúbenicu.

Novú nádej priniesla Johnovi Peckovi štrnásťhodinová operácia. Neznesiteľnú bolesť vystriedali prvé úspechy. Aký je jeho ďalší sen?

Seržant John Peck bol na misii v Afganistane, keď pri ňom vybuchlo improvizované výbušné zariadenie. Pred šiestimi rokmi tak prišiel o obidve nohy a ľavú ruku. Kvôli infekcii mu museli lekári neskôr amputovať aj pravú ruku. Mladý Američan však nestrácal chuť do života. Ten sa mu opäť obrátil o stoosemdesiat stupňov, tentokrát k lepšiemu.

Šťastie i smútok

Po šiestich rokoch svitla Johnovi nádej, že by mohol mať znovu ruky. Pomôcť mu mala transplantácia, ktorá bola naplánovaná na koniec augusta. 31-ročný veterán bol už dva roky vedený v transplantačnom zozname, ale keď mu zazvonil telefón z bostonskej nemocnice zostal prekvapený. „Plakal som, lebo som bol šťastný. Bol to však rozporuplný pocit, lebo zároveň som si uvedomoval, že niekto musel zomrieť,“ spomínal pre britský denník Daily Mail John Peck. Nezlomného seržanta tak čakala náročná operácia a bolesť. Myslel však na svoje sny. Najmä na snúbenicu, ktorú chcel chytiť za ruku a na to, ako sa stane šéfkuchárom. Varenie vždy miloval.

Od začiatku

John Peck absolvoval štrnásťhodinovú operáciu. Ruky mu transplantovalo dvanásť lekárov z rozličných oborov. Jeho nové ruky boli zjazvené, opuchnuté, ale John ich vnímal ako tie najkrajšie na svete. „Milujem ten pocit, keď sa prvýkrát pozrel na svoje ruky. Zdali sa mi prirodzené. Ich veľkosť, farba pokožky… Všetko bolo perfektné.“ Operácia zároveň odštartovala dlhodobú rehabilitáciu, ktorá by mala trvať deväť až dvanásť mesiacov. Odborníci budú celý čas sledovať, či telo ruky neodmieta. Postupne sa naučí hýbať prstami, používať drobné predmety ako napríklad lyžičku či vidličku, ale aj písať.

Prvé pohyby

Kým ich však bude môcť naplno využívať, musia mu dorásť vlastné nervové vlákna. Je to proces pomalý a bolestivý. Jeho operatér, doktor Talbot, ho upozornil, že môže vnímať aj pocity ako pri elektrickom šoku alebo brnenie v rukách. Po operácii zažil John Peck bolesť, ktorá ho dohnala k slzám. V jednu kritickú noc dokonca doktora žiadal, aby mu ruky radšej zobral preč. Teraz sa však zdá, že všetko je na najlepšej ceste. Koncom roka už mohol jemne hýbať prstami.

Je to dar

Rodinu darcu John Peck nepozná, cez média jej však posiela odkaz. „Je to pre mňa dar a budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby som ho nepremárnil a využil čo najlepšie,“ hovorí pravidelne pri stretnutiach s novinármi. Svoju cestu od operáciu až po prvé drobné pohyby prstov mapuje aj na sociálnej sieti pod názvom Johny Peck´s Journey. Je na dobrej ceste k svojej vysnívanej reštaurácii.

