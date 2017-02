Konečne Valentín bez nudy! 6 tipov na aktívne rande a SÚŤAŽ o 2 zmyselné parfumy

Že Valentínska klasika nie je nič pre vás? Vyskúšajte to tento rok po novom!

Valentín je sviatok, ktorý dokáže byť plný klišé – čokoládové srdcia, plyšové hračky, erotická spodná bielizeň. Ale ak chcete svoju polovičku skutočne potešiť, darujte jej spoločný zážitok. A rovno choďte na športové rande. Dáte si do tela, spálite kalórie, budete jeden tím a vytrávi vám pred romantickou večerou pre dvoch. Ženy to jednoznačne ocenia.

Sviatok plný klišé

„Nápady na darčeky ku Dňu svätého Valentína sú síce klišé, ale muži vďaka nim zaručene nájdu pre partnerku ten správny. Nemajú čo pokaziť,“ tvrdí americká koučka partnerských vzťahov Laurie Davis Edwards. „Ženy však chcú na tento sviatok cítiť, že si ich partner cení a chce ich rozmaznávať. Muži majú dosť stereotypných možností, kam partnerku vziať na rande,“ myslí si expertka na randenie.

Spravte viac

Ak však partnerku zoberiete na športové rande, budete jej imponovať svojou originalitou a na váš spoločný zážitok dlhšie nezabudne. Bude mať pocit, že ste spravili aj niečo viac, ako len zbehli do samoobsluhy kúpiť čokoládu. Vyskúšajte niektorý z našich tipov na valentínsky večer.

1.Korčuľovanie na ľade

Korčuľovanie na štadióne je skvelá možnosť zblížiť sa s novým partnerom. Predstavte si záchrany pred pádmi či dotyky pri mantineloch. „Je to vynikajúci tip na valentínske rande, pretože vám ,hrozí' množstvo dotykov. Držíte sa za ruky, keď korčuľujete okolo mantinelov alebo dvíhanie po páde... Ženy sa rady pozerajú na partnera, ktorý ukáže svoje mužné Ja!“ myslí si odborníčka. Zároveň však odporúča začiatočníkom na korčuliach, aby si dali pred dňom D kondičné jazdy. Zranenie si neželá na Valentína nikto.

2. Laser aréna

Nielenže si doprajete adrenalín, ale aj sa zabavíte. Laser tag alebo laser hra je, na rozdiel od paintballu či airsoftu, úplne bezbolestná spoločenská hra. Dostanete laserovú zbraň a strieľate infračervenými lúčmi. Pokojne pozvite aj iných priateľov, no romantickú večeru si už vychutnajte spoločne.

3. Bowling

Skúšali ste už tento druh športu? Až tak sa pri ňom nezapotíte, ale zmeriate si sily a máte jedinečnú možnosť nechať partnerku vyhrať. Na začiatku sa však aj tak zahrejte a pokojne si doprajte strečing rúk, ak skúšate bowling prvýkrát, môžu dostať ramená zabrať.

4. Skupinové cvičenie

Ťažko tomu uveriť, ale aj na skupinovom cvičení to môže medzi Vami iskriť. Vyberte si však šport, ktorý máte radi obaja, prípadne ktorý športové centrum odporúča obom pohlaviam. Nevrhnite sa hneď na cross fit, ak nie ste trénovaní, veľmi ľahko by ste sa mohli zraniť. Pokiaľ ste však v kondícii, neváhajte. Na výber sú aj rôzne boxerské kurzy či kurzy sebaobrany. Budú nielen užitočné, ale aj zmenia váš cvičebný stereotyp. Navyše, páry, ktoré vypotia vo fitness centre aspoň 587 kalórií, sú doma uvoľnenejšie a hrozí im menej hádok. To sa rovná asi 45-minútovému intenzívnemu tréningu. Do toho!

5. Motokáry

Na motokárach splníte sen hlavne sebe, no pokiaľ je vaša polovička dobrá za volantom, určite sa poteší. Každopádne, tento druh moto športu s ňou radšej prediskutujte. Alebo poproste jej priateľku, či by nezistila názor vašej partnerky na takúto aktivitu. Stavte na istotu.

6. Behanie

Ak ste obaja nadšenci behu, máte veľké šťastie. Čo takto na Valentína skúsiť nejakú zmenu? Prihláste sa napríklad na bežecké tréningy v hale, alebo na jarné bežecké preteky, a trénovať môžete začať už teraz. Najoriginálnejšie však bude, ak priateľku vezmete behať na úplne nové miesto. Napríklad do lesa, ideálne v blízkosti horárne alebo kaviarničky, kde sa po prezlečení zahrejte čajom či kávou.

