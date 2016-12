Kráľ ľadu Pľuščenko: 15 operácií a stále hviezdi, no svoje si vytrpel

S bolestivým meniskom dokázal získať siedmy titul majstra sveta. Ani po niekoľkonásobných chirurgických zákrokoch si Jevgenij Pľuščenko korčule nevyzul. Uvidíme ho dva roky na olympiáde?

Tridsaťštyriročný krasokorčuliar Jevgenij Pľuščenko je prírodný úkaz alebo terminátor, ako rád hovorí. Ani pätnásť operácií ho nevyhnalo z ľadu. Niekoľkokrát mu odborníci operovali kolená, chrbticu a potrápila ho aj zlomená ruka. Poslednú operáciu absolvoval na jar. Trojnásobný majster sveta a sedemnásobný majster Európy však tvrdí, že už dlho sa necítil taký zdravý ako po poslednej operácii chrbtice. Dokazuje to aj na ľade, kde bez problémov skáče trojité skoky a opäť sa chystá aj na štvoritý.

Na ľade od štyroch

Zranenia začali Jevgenija Pľuščenka vo väčšej miere trápiť asi pred desiatimi rokmi po olympiáde v Turíne. Odniesol si z nej zlatú medailu a avizoval prestávku v súťažení. Niet sa čomu diviť. Odhaduje sa, že počas súťaží odskákal asi stovku štvoritých skokov, na ľade trénuje od štyroch rokov a organizmus si potreboval oddýchnuť. Po turínskej olympiáde absolvoval v Nemecku operáciu obidvoch kolien. Už vtedy však vedel, že sa na ľad chce vrátiť, aby mohol obhajovať prvenstvo na zimných olympijský hrách vo Vancouveri. Už vtedy ho mnohí od korčuľovania odrádzali. Jevgenij sa však nevzdával vždy chcel jazdiť naplno a dať zo seba maximum.

Spamätával sa z bolesti

Nie je hanba spadnúť, ale opäť nevstať, to je heslo, ktorého sa Jevgenij Pľuščenko držal počas celej svoje kariéry. Niet divu, že sa s ďalším bolestivým meniskom vybral bojovať o siedmy titul majstra Európy v krasokorčuľovaní. Pár dní pred súťažou sa netajil tým, že po každom štvoritom skoku potrebuje pár minút na to, aby sa spamätal z bolesti. Pri jazde zabudol na problém s kolenom a vyhral. O dva týždne absolvoval operáciu a pustil sa do príprav na olympiádu v Soči. Mal na to dva roky.

Povolila chrbtica

Rok pred olympijskými hrami v Soči oznámil jeho dlhoročný tréner Alexej Mišin, že jeho zverenec sa zúčastní súťaže aj napriek operácii chrbtici. Rekonvalescencia vraj neohrozí jeho prípravu na dôležitú sezónu. „Lekári tvrdia, že už štyri týždne po zákroku bude Jevgenij schopný chodiť a plávať,“ povedal novinárom. Behom rozkorčuľovania si však poranil operovanú chrbticu a zo súťaže odstúpil. Po nevydarených skokoch a výjazdoch si ani necítil nohy. Pomohol však získať Rusku medailu v súťaži družstiev. „Takto som nechcel svoju kariéru ukončiť. Je mi ľúto, že sa fanúšikovia nedočkali toho, na čo čakali, ale chcem zostať zdravý. Je to pre mňa ťažké, skoro som sa rozplakal,“ povedal jeden z najúspešnejších krasokorčuliarov v histórií.

Pokračuje ďalej

Naďalej však rozdáva radosť po celom svete v rámci svojich exhibičných vystúpení. Pravidelne sa stretáva s otázkou, či sa nechystá na ďalšiu zimnú olympiádu. Podľa trénera Alexeja Mišina nemá význam, aby sa jeho zverenec ešte vrátil do súťažného kolotoča. Možno, keď bude krasokorčuľovanie na programe paralympijských hier, odpovedá často tréner s úsmevom.

