Lišaje a pľuzgiere sú tabu. Tipy, ako vrátiť v zime vitalitu mužskej pleti

Chlad môže napáchať škody aj na mužskej pokožke. Nehanbite sa o ňu postarať. Ženy to ocenia rovnako ako vy.

Zima vie našu pokožku potrápiť minimálne tak ako letné horúčavy. Niektorí muži ešte stále tvrdia, že starostlivosť o pleť je len výsadou žien. Tí druhí tomu neveria. A dobre robia.

Vyživovať pleť sa oplatí! Nikto predsa nechce mať na tvári lišaje. Ani bolestivé pľuzgiere na perách. Páni, porazte problémy s pleťou už 5 krokmi, ktoré sú základom starostlivosti o vašu pokožku.

1. Spoznajte svoju pokožky

Zrejme nechcete utratiť zbytočné peniaze na nesprávnu kozmetiku. Zistite preto najprv, aký typ pokožky máte. Leskne sa, je suchá, prípadne obe? Pomôžte si obrázkom s 5 základnými typmi pokožky tváre. Vďaka nemu sa zorientujete vo svete krémov na tvár. V opačnom prípade sa môže stať, že vyhodíte peniaze za krémy do vetra.



2. Ochrana na prvom mieste

V zime sme všetci naobliekaní od hlavy po päty. Niektoré časti tela však zabúdame chrániť. Je to hlavne tvár a ruky. Zatiaľ čo s rukami vám čiastočne pomôžu rukavice, s tvárou je to ťažšie. Nikto predsa nechce chodiť v kukle ako lupič z banky.

Investovať sa oplatí do kvalitného a výživného krému na tvár a ruky. Ešte viac to platí pre mužov, ktorí robia v exteriéri alebo si musia kvôli povolaniu často umývať ruky. Chlór a teplá voda pokožku vysušujú. Hydratovať by ju mali aj fitness nadšenci. Zaberá to na pľuzgiere od činiek.

3. Bez bolesti

Pery. Mužom behá mráz po chrbte, keď si predstavujú, ako si ich rúžujú. Hoci len balzamom na pery. Pravdou je, že radšej by ste sa mali prekonať. Inak budete kvôli popraskaným perám trpieť. Dokáže to poriadne bolieť! Pľuzgiere bývajú aj krvavé a extrémne vysušené.

V drogérii kúpite aj bezfarebné a neparfumované verzie balzamov na pery. Napríklad taký jelení loj je vynikajúcou alternatívou. Ak si nechcete pery natierať na verejnosti, spravte to doma. Postavte si balzam na viditeľné miesto, aby ste naň pred odchodom nezabudli. Potom zdoláte aj tie najväčšie mrazy.

4. Až po sprche

Holenie v zime má predsa len svoje zákonitosti. Keďže pokožku máte už aj tak dosť suchú, nepodporujte jej praskanie svojou nedôslednosťou. V zime je ideálne holiť sa po horúcej sprche. Roztiahne vám póry a fúzov sa zbavíte ľahšie.

Po holení nezabúdajte na upokojujúci balzam na tvár. Zmierni začervenanie, pleť vyživí a zredukuje vyrážky. Tie sú pre suchú pleť v zime typické. Nemajte obavy. Balzamy po holení skutočne nepredstavujú náročnú položku vášho nákupného košíka.

5. Piť je základ

Nie alkohol, ale vodu. V zime na ňu zvyknete zabudnúť. Nevadí, pokiaľ ju prijímate vo forme čajov alebo polievok. Skúste si však na pracovný stôl alebo do auta pripraviť fľašu s vodou. Vodu potom pite priebežne počas dňa.

Pleť potom zostane pružná aj počas zimy. A bude tiež vyzerať zdravo. Nemusíte piť toľko, čo v lete. Napriek tomu by mal váš pitný režim predstavovať aspoň liter a pol vody denne. Ak to dodržíte, odmenou bude zdravie vašej pokožky.