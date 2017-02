Myslite na vnúčatá! Takto ovplyvní vaša strava spermie ďalších generácií

To čo si denne nakladáte na tanier sa odráža na kvalite vašich spermií a nielen to!

Vplyv vášho stravovania na svojich pohlavných bunkách možno budú pociťovať aj vaši synovia. Preto ak plánujete do budúcnosti nielen vlastné potomstvo, ale aj nejaké to vnúča, mali by ste sa určite plnohodnotne stravovať. V opačnom prípade sa môžu spermie vašich synov v prípadnom boji stať menej konkurencieschopnými, až neschopnými.

Plodné mušky s plodným potomkami

Túto teóriu testovali austrálski vedci na ovocných muškách. Boli zvedaví, nakoľko je stravovanie u samčekov dôležité z hľadiska reprodukcie a či ovplyvní aj ďalšie generácie.

Štúdia ukázala, že ak boli muší samčekovia vychovávaní na vysokoproteínovej diéte, zmenilo to ich génovú expresiu a boli schopnejší splodiť potomstvo ako samčekovia, ktorí dostali diétu nízkoproteínovú. Mušky z prvej skupiny okrem toho splodili samčekov, ktorých spermie boli bojaschopnejšie v súťaži s nízkoproteínovými konkurentmi.

Potomkovia mušiek na vysokoproteínovej diéte mali celkovo lepšie reprodukčné aj metabolické procesy. Ich konkurenti mali tieto funkcie nielen zhoršené, ale zaostával aj ich imunitný systém.

Vedci plánujú uskutočniť podobný výskum aj na mužoch. Zatiaľ nie je celkom zrejmé, aká diéta bude najvýhodnejšia, no overenou vyváženou stravou nemôžete nič pokaziť. Ak sa jej tá vaša ani nepribližuje, zmeňte to! Obzvlášť ak sa raz chcete tešiť z vnúčat. Spoliehať sa na to, že vaši synovia napravia chyby vo vašom stravovaní sa nevypláca a v konečnom súboji vám vnúčatká môže ukradnúť nesympatický chlapec od susedov, ktorého otec si dal na stravovaní poriadne záležať.

