Na svete je nová antikoncepcia. Gél pre mužov s dlhoročným účinkom

S napätím sa očakáva, či bude nehormonálna metóda účinná. Všetky doterajšie pokusy boli totiž neúspešné.

Zatiaľ čo žena má k dispozícii antikoncepčné pilulky, náplasti, injekcie, mimomaternicové teliesko, neplodné dni v menštruačnom kalendári či v najhoršom prípade tabletku po, veda pri mužoch zatiaľ veľmi nepokročila.

Môžu sa spoliehať len na nepohodlný kondóm, nespoľahlivú prerušovanú súlož či nezvratnú sterilizáciu semenníkov. Nová metóda je relatívne lacná a minimálne invazívna. Ak bude gélová injekcia 100-percentne fungovať na opiciach, v roku 2018 by ju vedci mohli začať testovať na ľuďoch.

Antikoncepčný gél

Vedci z univerzity v Kalifornii vyvíjajú v spolupráci s istou nadáciou syntetický nehormonálny gél, ktorý cez semenovod prepustí ejakulát, ale spermie stopne. Ejakulácia muža prebehne počas sexuálneho aktu ako obyčajne, ale spermie sa do ženskej vagíny cez umelo vytvorenú bariéru nedostanú.

Zákrok trvá 15 minút a produkt, ktorý sa volá Vasalgel, vám lekár vpichne do semenovodu neďaleko semenníka. Mal by účinkovať niekoľko rokov. Ak by ste sa však rozhodli mať potomkov, dostali by ste ďalšiu injekciu s roztokom, ktorý gél rozpustí. O pár dní by ste mali byť opäť schopní partnerku oplodniť.

Na makakoch funguje

Bádatelia robili najprv pokusy na králikoch, teraz ukončili 2-ročné testovanie na makakoch. Gél vpichli do semenovodov 16-tim dospelým samcom, 10-ti z nich už boli predtým otcami. Opičiaci sa potom párili s 3-mi až 9-timi plodnými samicami. Žiadna z nich napriek tomu neočakávala potomstvo.

Podľa štúdie imunitný systém opičiakov nereagoval na cudzorodú látku v tele negatívne. Vyskytli sa len 2 problémy. Jednému testovanému samcovi sa nepodarilo gél správne vstreknúť, druhý dostal spermagranulóm, pri ktorom spermie prenikli do okolitého tkaniva. Podobná komplikácia sa občas vyskytuje aj pri vazektómii, teda pri mužskej sterilizácii. Keď vedci gél zo semenovodov odstránili, opičiakom sa plodnosť vrátila.

Testy na ľuďoch

Podobná metóda nazvaná Risug sa už 15 rokov rokov testuje v Indii na dobrovoľníkoch. Na rozdiel do indických kolegov, americkí sa ešte neodvážili experimentovať s ľudskými bytosťami. Najprv si potrebujú dôkladne overiť, či sa mužom plodnosť po odstránení Vaslgelu bezpečne vráti a či sa po dlhšom čase neobjavia neočakávané vedľajšie účinky.

Keby sa Vasalgel nedal používať u ľudí, výskumníci majú plán B. Keďže vaztektómia u opíc je podstatne komplikovanejšia ako u človeka, mohol by byť gélový preparát vhodnou možnosťou, ako regulovať populáciu opíc v zoologických záhradách.

Farmafirmy nemajú záujem

Výskumy zamerané na mužskú antikoncepciu doteraz neboli veľmi úspešné. Vedci tvrdia, že hormonálne preparáty pre mužov majú veľa neželaných účinkov. Je však zaujímavé, že na pilulkách pre ženy im to neprekáža. Farmaceutické firmy nemajú na vyvíjaní mužskej ochrany pred počatím veľký záujem ani pre to, že sú veľmi drahé. Radšej zarábajú na osvedčených prostriedkoch pre ženy.

