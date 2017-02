Na toto Slováci nemyslia: Úmrtí mladých a aktívnych je čoraz viac!

Poškodenia obehového systému ohrozujú i zdanlivo zdravých ľudí, ktorým pravidelný pohyb nechýba, naopak!

Srdcové zlyhávanie zapríčiňuje na Slovensku ročne až 14 000 hospitalizácií a približne 30-tisícich Slovákov umiera na srdcovo-cievne ochorenia. Napriek tomu ich za závažnú hrozbu doposiaľ nepokladajú. Najrizikovejší sú mladí.

Odborníci Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Českej republike testovali stovku športovcov. U každého desiateho odhalili vážny zdravotný problém, ktorý by ho mohol znenazdajky ohroziť na živote, a to už do jednej hodiny od objavenia prvých príznakov. Akútne symptómy môžu byť prvé, ale aj posledné, ktoré človeka postihnú.

Tímoví hráči

Zvláštnou skupinou sú mladí športovci vyšších výkonnostných tried. Obzvlášť ide o športy, kde by svojim výkonom mohli poškodiť výsledky tímu. „S veľkou zodpovednosťou ku svojim povinnostiam nedoliečujú bežné ochorenia ako napríklad virózy. Za ich vážnym zdravotným stavom či dokonca úmrtím môže stáť nielen poškodenie obehového systému, ale napríklad aj akútny zápal srdcového svalu, či vrodená srdcová vada," uvádza MUDr. Jan Pirk, CSc., prednosta Kardiocentra IKEM.

Alarmujúce zistenia

Odborníci z Centra preventívnej kardiológie sa za pomoci financovania spoločnosti ČEZ Distribuce rozhodli spustiť pilotný projekt v rámci celospoločenskej zodpovednosti. Zostavili súbor 100 osôb, mužov vo veku 18-37 rokov. Išlo o profesionálnych športovcov, ktorých sledovali a hodnotili. Výsledky sledovaných odhalili:

u 10% výskyt vrodenej vady aortálnej chlopne,

u 13% poruchu prevodového systému srdca, ktorá spôsobuje poruchy srdcového rytmu,

u 10% závažnú metabolickú vadu.

Nálezy na aortálnej chlopni sú spojené s vyšším rizikom vážnej vady, ktoré sa časom zhoršujú a spejú až k nutnej náhrade chlopne protézou a k celoživotnej liečbe.

Srdce