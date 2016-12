Nekazte si formu vo food courtoch. 6 tipov, ako sa v nich najesť zdravšie

Food courty v nákupných centrách sú spôsob, ako sa najesť rýchlo, relatívne lacno a dopriať si porciu pre drevorubača. Keď už to inak nejde, vyberajte menšie zlo.

Keď vás v nákupných centrách prepadne hlad, zamierite do food courtov. Jedlá tam bývajú vysmažené a z polotovarov. Ako si z nich vybrať, aby ste neohrozili novoročné rysovanie svalov?

1. Ázijská kuchyňa

Takto nie: Pred ázijskými fast foodmi sú vždy najdlhšie rady. Slovákom skrátka vyhovujú exotické chute aj obrovské porcie. Ak vám záleží na tom, byť do leta vyrysovaní, vyhýbajte sa jedlám na spôsob „tempura“, teda obalovanému mäsu, zelenine či morským plodom v cestíčku, ktoré sa vysmažia. Nezdravé sú aj vyprážané jarné závitky.

Takto áno: Kura na spôsob kung pao alebo s ananásom. Najlepšie bez omáčok zahustených zemiakovým škrobom. Solamyl pridáva jedlu prázdne kalórie, bez nutričného benefitu. Zdravé je sushi, grilované mäso a zelenina na pare. Ak rezance, tak radšej ryžové, nie pšeničné, ktoré obsahujú cukor. Namiesto ostrokyslej polievky miso polievka so zdravými šitake hubami.

2. Mexická kuchyňa

Takto nie: Aj z mexického jedla ľahko priberiete. Vyhýbať by ste sa mali hustým syrovým omáčkam, napríklad tučnej z cheddarou. Dávajú sa na nachos aj do quesadíll, slaných zapečených palaciniek. Kyslá smotana a strúhaný tučný syr je aj v pikantnejších polievkach. Ak ste vo fáze rysovania, odpustite si ich.

Takto áno: Namiesto syrových omáčok voľte paradajkovú salsu. Nejedzte rozmrazené polotovary ako chimichangy – vysmážané burritá zo severného Mexika. Mexická kuchyňa je plná zeleniny, sáls a ryže. Využite to a voľte radšej mäsá na prírodno, na bielkoviny bohatú fazuľu a čerstvo pripravené buritá. Bielkoviny pri cvičení potrebujete.

3. Bagetérie

Takto nie: Pečivo z bielej múky vás zasýti len na asi hodinu. Potom vyhladnete, klesne vám cukor v krvi a siahnete po rýchlej energii. Ak si chcete vypracovať telo a schudnúť, dajte si celozrnnú bagetu bez majonézy a vysmážaného mäsa, ktoré obsahuje nezdravé transmastné kyseliny.

Takto áno: Miesto rozmrazených mäsových guliek, ktoré sa vyrábajú z nekvalitného hovädzieho, si dajte kuracie či morčacie na prírodno alebo šunku. Namiesto tučného syra si pýtajte mozzarelu. Na záver pridajte veľa čerstvej zeleniny, nie nakladané uhorky bez živín. Majonézu nahradí olivový olej a ľahšie dresingy.

4. Burgery a hranolčeky

Takto nie: Ak navštevujete známe rýchle občerstvenia aj niekoľkokrát týždenne, zrejme zapôsobili silné zvýrazňovače chute. V mnohých fast foodoch navyše jete polotovary bez nutričnej hodnoty. Burgery vám zdravšie pripravia v kvalitných burgerovniach. Hranolčeky ublížia postave menej, ak sú z pravých zemiakov a vysmážané v neprepálenom oleji.

Takto áno: Chodievajte do osvedčených burgerovní, kde používajú domáce prísady, kvalitné mäsá a hranolčeky sú robené na počkanie. Nepridávajte do hamburgeru mastné omáčky, majonézu ani tučné syry. K hranolčekom nepotrebujete ani vysmážanú cibuľu a tatársku omáčku. Ak máte možnosť dať si kuracie či morčacie mäso, spravte tak.

5. Pizza a cestoviny

Takto nie: Pizza so slaninou, salámou a štyrmi druhmi syra vám dodá energiu ako dva bežné chody. Obľúbené sú syrové okraje, málokde pripravené z čerstvých surovín. Nevhodné sú hrubé koláčové cestá. Cestoviny z klasickej bielej múky so smotanovými omáčkami tiež.

Takto áno: Na vrch pizze mozzarela, bazalka, veľa zeleniny a kuraciu šunku. Cesto by malo byť tenké, kvalitné a vyrobené podľa talianskej receptúry. A hlavne nepripálené! Pýtajte si veľa rajčín, čerstvej papriky, špenátu. Cestoviny si doprajte domáce a celozrnné, s paradajkovými omáčkami a olivovým olejom.

6. Nápoje

Takto nie: Sýtené a farbené malinovky vám načapujú takmer v každom fast foode. Ak si ich neviete odoprieť, aspoň ich kupujte v balenej fľaši s jasným zložením. Pri strojoch na čapovanie si nikdy nebudete istí, nakoľko sú riedené vodou a koľko cukru obsahujú. Okrem toho, v zimných mesiacoch vám bublinky podráždia hrdlo, čo nechcete.

Takto áno: Najideálnejšie bude, ak si vyberiete nesýtené nápoje, napríklad ľadové čaje. Samozrejme, top nápojom je čistá voda alebo nesýtená a nechladená minerálka. Vďaka tomu, že neobsahuje oxid uhličitý, vás zasýti pomalšie a napijete sa z nej viac.

