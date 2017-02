Páni, čo tie chodidlá? 4 dôvody, pre ktoré sa o ne začnete starať

Aj mužské nohy potrebujú starostlivosť. O to viac, ak ste športovec či biznismen. Zahoďte predsudky aj ostych a zverte sa do rúk odborníkov. Nohy sa vám za to odvďačia.

Vaša polovička ocení, ak sa budete starať o svoje chodidlá.Autor: Profimedia

Muži sa dnes starajú o seba viac než kedysi. Niektorí to považujú za metrosexualitu, iní vedia, že to je úplne prirodzené. A že ženy upravenosť muža ocenia najviac. „Nie je nič nemužné na tom, keď si necháte ostrihať nechty odborníkmi, a už vôbec nie na profesionálnej manikúre alebo pedikúre,“ tvrdí newyorská kozmetička a dermatologička Kally Papantoniou, M.D. Ráno či večer? Každá kozmetická procedúra účinkuje v inú časť dňa „Je mnoho mužov, ktorí si nechávajú upraviť nechtové lôžka a strihať nechty,“ upozorňuje odborníčka na súčasné mužské trendy. Ešte stále ste sa neodhodlali ísť na pedikúru? Tak potom by ste mali vedieť, že existujú aj iné dôvody, prečo na ňu ísť, ako tie estetické. O to viac, ak ste aktívny športovec. Predíďte bolesti Bežci, fitness nadšenci aj aktívni muži dobre vedia, akú bolesť dokážu spôsobiť pridlhé nechty v športovej obuvi. A nielen tie. „Vo vnútri topánky dochádza k poraneniam, hlavne ak majú nechty neprimeranú dĺžku, alebo ak sa dobre nezastrihnú ich okraje a zarastú do kože,“ vystríha Kally Papantoniou. Navyše, pri behaní je vyvíjaná enormná záťaž aj na vaše chodidlo a šľapu. Koža rohovatie a výsledok nie je práve najpríťažlivejší. A na to je tu pedikúra, ktorú si len málokto spraví dobre doma. Očarte dokonalou pedikúrou! Máme výherkyňu voňavej levanduľovej sady Prvý dojem Idete na kúpalisko s partnerkou. Chcete ju ohúriť postavou, na ktorej ste makali celé telo, ale potom jej spočinie pohľad na vašich neudržiavaných nohách a je po romantike. A to sa týka aj podnikateľov, ktorí rokujú s obchodnými partnermi napríklad vo wellnesee. Profesionáli skrátka vedia, že výzor je dnes veľmi dôležitý a otvára dvere do biznisu. Hygiena zaváži Vedeli ste, že pod nechtami sa zadržiava obrovské množstvo baktérií? Čím sú dlhšie, tým viac sa ich pod nimi zachytí. Nechty by ste preto mali mať primerane zostrihané. Ak sa vám však na nechtoch objaví mykóza, je už načase navštíviť kožného lekára, ktorý vám predpíše vhodné lieky. S mykózou určite nechoďte do sauny, bazéna ani relaxačných centier. Plesne nohám nesvedčia: Páchnuci problém vyrieši špeciálna liečba i strava Myslite na seba Nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc pri pedikúre kvôli názorom druhých. Tie vám predsa môžu byť ukradnuté, najdôležitejší je názor vašej milovanej partnerky. Len sa jej skúste spýtať, čo si myslí o vašej návšteve kozmetičky. Ak vás má rada, podporí vás. „Výskumy dokazujú, že muži starostlivosť o svoje telo zanedbávajú. Tak ako nejdú k lekárovi s problémom, zabúdajú aj na pedikúru či manikúru,“ upozorňuje odborníčka. Pritom ak sa odohláte ísť k profesionálom, verte, že sa o vás postarajú sympatické ženy a dokonca vám môžu dať aj relaxačnú masáž chodidiel. Nestojí to za to? Mykóza Ruky V tomto článku sa zaoberáme Nohy ...viac

Autor: iZdravie.sk/ Júlia POLÁKOVÁ

