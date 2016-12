Plejboji sú duševne prázdni. V živote to podľa vedcov vôbec ľahké nemajú

Nadradené správanie sa dnes nenosí. O problémy si môže koledovať aj v prípade prílišnej túžby po víťazstvách. Čo vás potom čaká?

Americká štúdia si zobrala na mušku chlapov, ktorý razia „tradičné“ mužské pohľady na svet, nie je im cudzí sexizmus a často hrajú úlohu sukničkára v spoločnosti. Desať rokov skúmali 19 500 mužov. „Pozreli sme sa na ich očakávania, ako podľa nich má vyzerať správny chlap a ako sa to odrazí na ich psychickom zdraví,“ vysvetľuje autor štúdie Y. Joel Wong. Výsledky sú prekvapivé. Chlapi s tradičným, mierne nadradeným pohľadom nielen na ženy, ale i okolitý svet, si koledujú o problémy.

Ohrozená mužnosť?

Výsledky zostavili na základe ankiet, v ktorých muži vo veku od 21 do 65 rokov odpovedali na otázky, ktoré sa týkali zaužívaných mužských noriem. Išlo najmä o ich pohľad na to, nakoľko silná je ich túžba po víťazstve, či prejavujú svoje emócie, radi riskujú, či uprednostňujú dominantné správanie v kolektívoch, túžia uplatňovať nadradenosť nad ženami a holdujú životnému štýlu plejboja. „Zistili sme, že čím viac vo svojom správaní uprednostňovali svoje mužské normy, tým chudobnejšie bolo ich duševný rozvoj. Zároveň sa vôbec neusilovali o to, aby s tým niečo urobili,“ informoval profesor Wong v časopise Journal of Counseling Psychology.

Nadvláda nie je kurze

Štúdia ďalej odhalila, že chlapi, ktorí sa silou mocou držia mužských, nadradených názorov skôr prepadnú depresii, stresu a časom začnú mať problémy aj so socializáciou. Navyše sa ani nesnažia hľadať ani riešenie. O odbornej psychologickej pomoci nemôže byť ani reč. Brali by to ako svoju osobnú prehru. Častejšie sa tieto problémy objavovali u mužov, ktorí nemali ukončené vysokoškolské vzdelanie. S horším duševným zdravím boli spojené najmä normy, ktoré sa týkali emocionálnej kontroly, promiskuitného správania, samostatnosti a určitej nadvládou nad ženami.

Vyhráva gentleman

Depresie môžu podľa odborníkov súvisieť s tým, že spoločnosť niektoré „klasické mužské“ normy vníma negatívne. Mnohí ich považujú za prežitok. Práve preto tento typ mužov okolie postupne vylúči z kolektívu. Vnímajú sa ako nepochopení, čo podnecuje ich duševné ťažkosti. „Napríklad v minulosti sa sexuálne promiskuitné správanie tolerovalo viac. Aj zo strany partneriek. Takže dnes je to pre plejboja viac stresujúce ako v minulosti,“ uvažuje profesor Wrong. Zdá sa, že slušné správanie, vďaka ktorému sa aj muži vedia vcítiť do problémov ľudí vo svojom okolí a neriešia všetko agresiou, sa vyplatí. Urobíte tak niečo pre svoje duševné zdravie.

