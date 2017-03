Pravda o žiarení z mobilných telefónov: Nenechajte sa zastrašiť

Menšie šialenstvo v oblasti pánskej spodnej bielizne vyvolali v týchto dňoch slipy, ktoré majú chrániť genitálie pred vyžarovaním z mobilu. Majú opodstatnenie?

Predajcovia tvrdia, že vďaka týmto trenkám budú semenníky chránené, čo dopomôže k ochrane spermií a vyššej plodnosti ich nositeľa. Otázka ale znie – naozaj riskujú muži svoju plodnosť nosením mobilu? Informácie, že elektromagnetické žiarenie v rozsahu rádiových frekvencií môže spôsobiť mužskú sterilitu, dočasnú alebo trvalú, sa šíria už dlhý čas. Pritom už nositeľ Nobelovej ceny, genetik Hermann Müller (+1967) zistil, že kým röntgenové žiarenie môže spôsobiť sterilitu a genetické mutácie, rádiové vlny takéto riziká nepredstavujú.

V čom je rozdiel?

Aj röntgenové lúče aj rádiové vlny sú síce elektromagnetické žiarenie, no veľmi odlišných vlnových dĺžok a s rôznou energiou. Vlnová dĺžka röntgenových lúčov je extrémne krátka, má asi milióntu šírky ľudského vlasu, a preto prenáša veľké množstvo energie. Tým je toto žiarenie veľmi škodlivé pre naše bunky. Rádiové vlny majú dĺžku približne futbalového ihriska a nesú príliš máličko energie na to, aby poškodzovali bunky. Navyše, aj dávky röntgenového žiarenia musia byť veľmi veľké, aby mohli spôsobiť sterilitu. Väčšinou sa aj po vysokom ožiarení semenníky za pár mesiacov vrátia k normálnej produkcii spermií. Byť ožiarený toľkou energiou z rádiových vĺn je úplne nemysliteľné. Takže ak niekde narazíte na ďalšie bombastické tvrdenie, ako mobil niekomu zničil nádej na potomstvo, už budete vedieť, že je to holý nezmysel.

Ešte pár argumentov

Všimnite si, kde na správy typu „mobil a neplodnosti narazíte. Väčšinou ide o prehlásenia „zelených“ alebo „antimobilových“ aktivistov, nikdy nie o serióznych odborníkov na fyziku alebo biológiu. Radi ich zverejňujú časopisy, ktoré rozhodne nemožno označiť za odborné či vedecké, skôr populárne či spoločensko-zábavné. Okrem toho – kto kedy meral plodnosť mužov, čo nosia mobil vo vrecku? A ako to robil? Väčšinou sa táto vec odvodzuje od počtu spermií v ejakuláte a od ich kvality. No aj množstvo spermií sa líši v priebehu dňa a napríklad tí, čo ejakulujú denne, ho majú o 50% nižšie, ako tí, čo toľko šťastia nemajú... Možno majú vášniví telefonisti s mobilom vo vrecku častejší sex! Navyše, ak by to bola pravda, ľudstvo by už muselo byť na vymretie, lebo rádiové vlny nás sprevádzajú takmer 100 rokov, odkedy začalo pravidelné rozhlasové vysielanie.

