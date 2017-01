Najstarší prezident v histórii USA: Čo je za excelentným zdravím Donalda Trumpa?

Donald Trump od 20. januára 2017 úraduje ako 45. a najstarší prezident Spojených štátov amerických. Verejne prezentoval svoj bezchybný zdravotný stav. To sa však môže veľmi rýchlo zmeniť, tvrdí expert na starnutie.

Počas prezidentskej kampane prišiel Donald Trump do známej relácie Doktor Oz. s listom od jeho osobného lekára, ktorý mu spísal informácie o jeho zdravotnom stave. Trump v boji o Biely dom takýmto spôsobom reagoval na vtedajší zápal pľúc, ktorý na niekoľko dní vyradil "z hry" jeho protikandidátku Hillary Clinton. List lekára Harolda Bornsteina sa dostal aj do živého vysielania stanice CNN. Podľa neho je absolútne zdravý muž schopný nasledujúce roky zastávať post amerického prezidenta.

Trump sa tak snažil pred celým národom prezentovať, že hoci by mal byť najstarším prezidentom, aký kedy na najvyšší post veľmoci zasadol, je v "excelentnej zdravotnej kondícii" a nikdy nemal vážnejšie problémy.

Jediná hospitalizácia v živote

„Pán Trump bol hospitalizovaný v nemocnici iba raz, a to ako jedenásťročný chlapec z dôvodu oddoperovania slepého čreva," potvrdil Bornstein. V roku 2013 sa podrobil obávanej kolonoskopie, ktorá vylúčila akékoľvek polypy či iné ťažkosti miliardára. Všetky merané hodnoty má v norme. Perfektne mu slúži štítna žľaza, prostata a obstál i v pečeňových testoch. Jediným výkyvom je BMI index, ktorý upozorňuje na nadváhu. Hladinu cholesterolu mu regulujú statíny, ktoré ho udržiavajú v optimálnej hladine a okrem nich užíva už iba nízke dávky aspirínu.



„Vždy som mal dobrý krvný tlak," opakoval niekoľkokrát Donald Trump pred kamerami relácie. Zdroj: youtube.com/ CNN

Aj tuhý koreň zdedil, ALE...!

Ani rodinná anamnéza prezidenta nepoukazuje na vážne ochorenia. Jeho matka zomrela vo veku 88 rokov, otec mal obdivuhodných 93, keď skonal po päťročnom boji s Alzheimerovou chorobou. „Ak bude pán Trump zvolený, bude to ten najzdravší jednotlivec, aký sa kedy prezidentom stal," napísal v septembri lekár Bornstein v závere listu. Na tieto vyjadrenia reagoval aj The Washington Post, podľa ktorého za dar zdravia vďačí kombinácii genetiky, ale aj celoživotnému vysokému sociálno-ekonomickému statusu. Trump sa navyše netají averziou k pohybu a obľubou hamburgerov. Na verejnosť sa dostali vyjadrenia, že tabaku a alkoholu sa nikdy ani nedotkol, na čo však okamžite zareagovali sociálne siete fotkami Trumpa s pohármi šampanského.

Osud je nevyspytateľný a čo je dnes samozrejmosť, môže byť už zajtra celkom inak, preto je nevyhnutné dbať na prevenciu, a viesť zdravý život, aj keď ťažkosti nepociťujete. „Budúcnosť je omnoho menej predvídateľná, keď máte 70, ako v 40-ke alebo 50-ke. Všetko môže byť v poriadku ešte 10 rokov po ukončení jeho úradovania, no nič nevylučuje, že to sa mu zdravotný stav môže zhoršiť už o rok. Je bohatý a vzdelaný a to sú mimoriadne zázračné lieky," uviedol pre The Washington Post Steve Austad, vedec Americkej federácie starnutia.

Plán zmien v zdravotníctve

Novozvolený prezident plánuje nahradiť zákon o zdravotnej starostlivosti známy ako Obamacare. Ten pritom Barack Obama považoval za svoj najväčší vnútropolitický úspech. Mal priniesť úspory nákladov na zdravotnú starostlivosť, zastaviť znevýhodňovanie chorých a zavádzať zdravotné úľavy pre poistencov. Reformu podporil i Najvyšší súd. Trumpov náhradný zákon má podľa jeho vyjadrenia v denníku Washington Posti znamenať "poistenie pre každého". O podrobnostiach sa však vyjadriť odmietol a prisľúbi, že sa ním Kongres bude v priebehu najbližších týždňov zaoberať.

Kto je prezident Donald John Trump:

V roku 2016 oslávil 70. narodeniny. Je americkým obchodným magnátom, predsedom a generálnym riaditeľom Trump Organization, ktorá podniká v oblasti nehnuteľností. Trump je tiež zakladateľom spoločnosti, ktorá prevádzkuje mnoho kasín a hotelov po celom svete. Podľa zoznamu Forbes bol Donald Trump v roku 2008 134. najbohatší človek v USA. V júni 2015 oznámil svoju kandidatúru na post prezidenta USA za Republikánsku stranu. 8. novembra 2016 porazil demokratickú protikandidátku Hillary Clinton a od 20. januára 2017 zasadol na post 45. prezidenta Spojených štátov amerických. (Zdroj: Wikipedia)

