Ráno s oknom: Vieme, prečo pamäť vymazala vaše nočné zážitky

Včera bolo veselo a dnes máte bolesti hlavy, roztrasený žalúdok, oblieva vás pot, trasú sa vám ruky a ani za nič si neviete spomenúť, kde ste včera boli.

Včera ste sa opili a dnes máte okno? Akútna opitosť spôsobuje predovšetkým výpadky krátkodobej pamäti, takzvané okná. Zrejme ste mali v krvi približne 2 a 2,5 promile. Pri takejto opitosti sa zvýrazňujú mozočkové príznaky. Opitý človek sa často neudrží na nohách, prehlbujú sa poruchy koordinácie pohybov, vzniká bľabotavá a nezrozumiteľná reč. Pri chronickom užívaní alkoholu však nastáva závažné narušenie pamäti a ostatných zložiek kognitívneho fungovania. Aj takéto poškodenie však môže byť po období dlhodobej abstinencie čiastočne upravené.

Minerálku pite pomaly

Na to, čo ste robili predchádzajúci večer si už nikdy nemusíte spomenúť, obnoviť pamäť však obyčajne pomôže poriadny spánok. Ak ste sa zobudili s poriadnou opicou, vypite veľký pohár minerálky, ale pomaly! Oslabený žalúdok nápor nevydrží a tekutiny vám vráti. Dajte si sprchu. Optimálne je striedať studenú vodu s teplou. Zabudnite na preso alebo čierny čaj. Pôsobia dehydratačne a váš stav len zhoršia. Radšej si dajte kyslé uhorky alebo špeciálny nápoj. Na jeho prípravu potrebujete 10 ml worcesterskej omáčky, 5 ml kečupu, jeden vaječný žĺtok, trochu citrónovej šťavy, olivového oleja, štipku soli, čierneho korenia a mletej papriky. Všetko zmixujte a „kopnite“ to do seba. Alebo si prihrejte dopredu pripravenú kuraciu polievku.

Nechutí vám?

Ak na jedlo ani nepomyslíte, pokračujte v popíjaní minerálky, stopercentných ovocných štiav alebo si doprajte štedrú dávku kvalitného medu. Napomáha rýchlejšie odbúravanie alkoholu, dodá telu sacharidy a vám energiu. Žlčník a pečeň povzbudí harmančenkový či mätový čaj. Ocenia to, veď pečeň likviduje jednu fľašu vína takmer desať hodín!

Schrúmte jedno jablko, aby ste oslabili účinok škodlivých metabolitov alkoholu. Vyberte sa na prechádzku a zhlboka dýchajte, chladný vzduch vás vráti do formy, organizmus sa okysličí a krvný obeh naštartuje. Zvyšok dňa relaxujte.

Viac: Alkohol s mierou? Taká nie je, už 1 drink denne zvyšuje riziko rakoviny!

Čo s vami robí alkohol?

Požitý etanol prechádza sliznicou tráviaceho systému do krvného obehu, 20 percent preniká žalúdočnou sliznicou a 80 percent sliznicou tenkého čreva. Mastnejšie alebo mliečne pokrmy vystelú sliznice, čím spomalia vstrebávanie alkoholu. Ten pomalšie udiera do hlavy aj tuhým fajčiarom, lebo sa im pomalšie vyprázdňuje žalúdok. Zdá sa vám, že po konzumácii šumivých vín ste omnoho skôr v nálade a rýchlejšie vyhladnete? Bublinky uvoľňujú koncovú časť žalúdka a urýchľujú prechod skonzumovaného pokrmu do tenkého čreva.

Prečítajte si: Namiesto jedla pohár vína? Drunkorexia vás pripraví o kilá, no i o zdravie

Len 10 % vymočíte

Alkohol po prechode sliznicou tráviaceho ústrojenstva prestupuje do všetkých tkanív tela, najrýchlejšie do tých dobre prekrvených. Preto sa hladina alkoholu v mozgu, pľúcach, pečeni a obličkách rýchle vyrovnáva s jeho úrovňou v krvi. Preprava etanolu v tele sa ukončuje približne 45 až 90 minút po poslednej dávke. Odbúrava sa v pečeni za vzniku metabolických produktov. Len zhruba 10 percent alkoholu sa vylúči v nezmenenej forme močom, potom a dychom.

Schopnosť odbúravať etanol sa rozvíja postupne, preto ho deti v predškolskom veku nevedia dostatočne spracovať. V nevýhode sú aj ženy. Oproti mužom spracúvajú alkohol dlhšie a znesú menšie množstvá. Majú menšiu pečeň, menší objem vody v tele a inú hormonálnu výbavu. A aby toho nebolo málo, ženy majú aj viac tukového tkaniva, ktoré bráni vstrebávaniu alkoholu z krvi. Preto obézni ľudia majú po požití rovnakého množstva alkoholu vyššie promile v krvi.

Dospelému klesne hladina alkoholu v krvi o 0,12 až 0,20 promile za hodinu.

Za aký čas sa vyparia?

Pozor, platí pre 70-kilového muža.

Druh alkoholu promile odbúranie z krvi

Polliter 12-stupňového piva asi 0,35 po 3 hodinách

2 dl prírodného vína 0,4 po 3,5 hodinách

0,5 dl 40 % alkoholu 0,4 po 3,5 hodinách

1 dl 40 % alkoholu 0,6 po 5 hodinách

Zaujímavosti a fakty o pamäti sa dočítate v knihe vedcov z Harvardu. Pribalená je v limitovanom vydaní decembrovému číslu časopisu Zdravie!