Sebavedomie Robbieho Williamsa utrpelo. Manželka prezradila, čo podstupuje pre sexi imidž!

Práca v štúdiu dáva jednému z najúspešnejších britských spevákov zabrať. Kým však vyjde pred publikum popracuje na svojej forme.

Robbie Williams si od dvadsaťpäťky nedal ani koláč... Prezradila to jeho manželka Ayda Fieldová v jednej z britských talkshow. „Keď začínal spievať v skupine Take That, niekto mu povedal, že je tučný. Myslím si, že to bolo bezcitné. Odvtedy v podstate stále drží diétu,“ poodhalila. Hoci spevák na ľudí pôsobí, že s ním len tak niečo nepohne, jeho sebavedomie vraj utrpelo a začal si dávať väčší pozor na stravu. „Vždy odmieta koláče a to aj na Vianoce či narodeniny. Môj manžel by však mal jesť koláče,“ zdôraznila Ayda. Zdá sa, že Robbie Williams chce jednoducho vyzerať dobre a nielen kvôli svojej krásnej polovičke.

Skrášľovanie nie je len pre ženy

Vo forme sa udržuje aj kvôli svojim fanúšikom, ktorých miluje. Kým vydal svoj posledný album napísal vraj okolo 70 pesničiek. Chce tešiť nielen svojou hudbou, ale i vizážou. Ako jeden z mála umelcov sa priznal k aplikácii botulotoxínu a iných výplní. Štyridsiatnik si chcel len vyhladiť niektoré vrásky. Botulotoxín si nechal vpichnúť do čela a očného okolia. Absolvoval aj laserové ošetrenie na celkové omladenie tváre. Nosovo-ústnu ryhu vylepšili výplne. S procedúrami bol spokojný. „Len nemôžem hýbať čelom,“ povedal novinárom Robbie. Omladzujúce procedúry nepovažuje za zženštilé. Ako od speváka sa predsa od neho očakáva, aby vyzeral dobre. Šedivé vlasy mu však neprekážajú. Pochvaľoval si, že s nimi vyzerá lepšie.

V štúdiu priberá

S vylepšovaním začal minulý rok pred vydaním svojho jedenásteho sólového albumu. Tvoril ho tri roky. „Vždy keď som v štúdiu priberiem,“ priznal sa Robbie. „Chystáte návrat s novým albumom a zistíte, že máte 42 rokov, ste tučný, oči máte unavené...“ Výkyvy hmotnosti mu nie sú cudzie. Priznal, že keď mal veľa práce a navyše držal diétu schudol za päť dní aj tri kilá. Potom sú však dni, keď bez toho, aby si to uvedomil, chodí večer do chladničky a zrazu za sedem dní štyri kilogramy priberie. Hmotnosť Robbiemu jednoducho skáče. Niekedy ma pár kilogramov navyše kvôli práci, inokedy kvôli tomu, že sa rozhodol prestať fajčiť. Dvojnásobný otec však nestratil nič zo svojej mužnosti.

