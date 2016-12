Sex a aktivita po operácii chrbtice: Tieto reakcie tela počúvajte

Chrbtica sa operuje viacerými spôsobmi a prístupmi, preto sa nedá jednoznačne povedať, akým spôsobom a najmä ako rýchlo sa po operácii zotavíte.

„Je to veľmi individuálne a dôležité je, aby spolupracoval operatér, pacient a fyzioterapeut. Musíte rátať s tým, že operácia chrbtice je vážny zákrok a rekonvalescencia nebude krátka. Dobrý neurochirurg neoperuje snímky z magnetickej rezonancie, ale hodnotí hlavne váš stav. Ak nemáte vážne neurologické príznaky, zníženú svalovú silu, zmenenú citlivosť alebo poruchu pohyblivosti, je potrebné zvážiť skôr cielenú fyzioterapiu. Liečebných možností je mnoho a ak nezaberie jedna, vyskúšajte inú, určite sa nevzdávajte,“ hovorí fyzioterapeutka Mgr. Lucia Merceková, Cert., MDT., z bratislavského rehabilitačného štúdia.

FOTO: Ležte a uľavte chrbtici. 10 liečivých techník, ktoré si zamilujete

Najčastejšie driek

Pri rekonvalescencii je dôležité, ktorý úsek chrbtice vám operovali. „Krčná sa vyznačuje mobilitou do všetkých strán, hrudná je pevnejšia, preto v nej dochádza k menšiemu počtu poškodení. Drieková je mobilná, ale musí byť aj stabilná, okrem toho je v tesnej blízkosti ťažiska tela, preto sa práve tu najčastejšie poškodia platničky a patria k najčastejšie operovaným častiam chrbtice,“ dodáva fyzioterapeutka.

Cvičenie, chôdza aj masáž

Ak sa po operácii platničiek chcete dostať do formy, bez dobrého fyzioterapeuta sa nezaobídete. „Začíname cievnym cvičením, aby sme predišli hromadeniu krvi v cievach a zvýšeniu rizika tvorby zrazenín. Nasleduje rozcvičenie svalov, nie príliš náročné, často je to iba napínanie. Dôležitá je aj vertikalizácia, teda pohyb aj chôdza po schodoch. Ideálne je, aby ste sa rehabilitácii venovali aspoň dva razy do týždňa. Po vybratí stehov prichádza na rad masáž pooperačnej jazvy. Táto časť fyzioterapie sa často vynecháva a jazvy sú potom zbytočne tuhé, keloidné. To platí pri každej operácii,“ zdôrazňuje Lucia Merceková.

Veľká alebo mini

Fyzioterapeut zohľadní pri rehabilitácii aj typ operácie, či vás operovali spredu, od brušnej dutiny, zozadu, alebo ste podstúpili miniinvazívny zákrok. Ten je k tkanivám šetrnejší, rýchlejšie sa po ňom hoja. Pri aplikácii ozónu alebo krvnej plazmy do platničiek alebo po laserovej terapii nie je hospitalizácia potrebná, po niekoľkých hodinách odídete domov po svojich, s odporučením šetriť chrbát týždeň a potom začať s cielenou fyzioterapiou.

Viac: Bolesť chrbta má rôzne príčiny. Kedy je načase vyhľadať lekára?

S bremenami opatrne

Pri klasických operáciách platničiek sa v posledných rokoch upúšťa od masívneho rozrezania svalov a väzov, s chôdzou začnete už na druhý deň. „Pri poškodených driekových platničkách však nemôžete niekoľko týždňov sedieť, pretože v sede sa vytvára najväčší tlak na platničky v spodnej časti krížov,“ vysvetľuje Lucia Merceková.

Súčasťou rehabilitácie je postupné zvyšovanie kondície, ak ste mali poškodené nervy zo stláčania platničiek, elektroliečba a napokon aj kúpele. „Ale nie v termálnych kúpeľoch a v horúcom bahne. Počas niekoľkých mesiacov nesmiete dvíhať ťažké bremená a tie ľahšie až po osvojení zásad školy chrbta.“

V posteli počúvajte chrbát

Sex je dôležitá súčasť života, kedy ho operovaný chrbát zvládne? „Podsadzuje sa pri ňom panva, čo je v prípade porušenia driekových platničiek často vyvolávajúci moment bolesti. Ak si odmyslíme, že ide o celkom slušný športový výkon a hovoríme o light forme, je prípustný po šiestich až ôsmich týždňoch od operácie,“ hovorí fyzioterapeutka.

Bolesť otejpujte: 5 hlavných zásad, ako farebné pásky lepiť naozaj správne

„Vždy, pri akejkoľvek práci alebo cvičení, sledujte bezprostredne alebo na druhý deň reakciu tela. Počúvajte, čo vám hovorí chrbát. Ak vám niečo stav zhorší, vyvolá bolesť, dajte si prestávku. Bolesť alebo iné príznaky, ako brnenie či mravčenie v končatinách, sú užitočný signál, ktorý hovorí, že niečo nie je v poriadku a musíte to riešiť,“ radí fyzioterapeutka.

Zdravá rada

Pravidelné cvičenie so skúseným fyzioterapeutom vám po operácii chrbtice ušetrí žalúdok od množstva liekov, pomôže vám lepšie sa hýbať a rýchlejšie sa vrátiť do bežného života. Cvičenie sa musí stať vaším denným rituálom.

Chrbtica