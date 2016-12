Sexi potetovaní? Psychológovia dvíhajú varovný prst, kerky mužov menia!

Myslíte si, že si vďaka tetovaniam vyslúžite od žien pozornosť a sami sa budete cítiť mužnejšie? Máte pravdu, no iba spolovice. Držte sa pri zemi!

Tetovania sú v móde a stáva sa z nich závislosť. Vyskúšate jednu a chcete ďalšiu a ďalšiu. Väčšina žien staví na milé drobnosti na koži, no chlapi to rozbaľujú vo veľkom a tieto ozdoby im hladkajú ego. Zdravú dávku sebavedomia potrebuje každý, no dajte si pozor, aby sa s imidžom nezmenila aj pozitívna stránka vašej osobnosti.

Znížená serióznosť

V rámci nového vedeckého prieskumu bolo vyspovedaných 2500 heterosexuálov z radov oboch pohlaví. Výsledky boli publikované v psychologickom časopise Osobnosť a individuálne rozdiely. Vyjadrovali svoj názor na polonahých fešákov, z ktorých niektorí mali tetovania. Za atraktívnejších síce považovali tých s potetovanými ramenami, no zároveň ich prirodzene ohodnotili ako potenciálne horších partnerov a budúcich rodičov.

Častejšie neverní?

Poľskí vedci varujú, že so stúpajúcim sebavedomím sa zvyšuje hladina testosterónu, mužská dominancia a agresivita. Okrem toho je mužský pohlavný hormón zodpovedný za libido a podľa psychológov môžu masívne kerky povzbudzovať mužov k nevere a prelietavosti.

Ďalšia nezávislá štúdia tieto závery nepriamo potvrdila. Bolo dokázané, že neverníci majú vyššiu hladinu testosterónu než muži v stabilnom partnerskom vzťahu, čo v žiadnom prípade nemá vyznievať dehonestujúco. Každý by mal mať poriadok v názore na to, čo ho robí naozajstným chlapom a charakterným človekom. Či už s kerkou alebo bez nej.