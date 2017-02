Tatovia, spravte deťom prázdniny. 3 INDOOR aktivity, ktoré ohúria aj vás

Druhý deň prázdnin a deti nevedia obsedieť? Nemusíte isť mrznúť na lyže. Zážitky im doprajete aj pekne na suchu.

Odtrhnúť deti od tabletov, mobilov, počítačových hier a ponúknuť im alternatívu, nad ktorou neprevrátia oči, dá niekedy zabrať. Máme pre vás tri tipy na dobrodružstvá, ktoré to dokážu.

1. Minigolf – Adventure golf

Minigolf je vhodný pre všetky vekové kategórie, pretože je nenáročný na kondíciu či na špeciálne pohybové schopnosti. „Je to výborná príležitosť zabaviť sa, zasúťažiť si a prežiť príjemný čas s priateľmi alebo s rodinou. Často hráme tri generácie – deti, my aj naši sedemdesiatroční rodičia, a bavíme sa všetci,“ hovorí účtovníčka Renáta. Adventure golf je v princípe klasický golf zmenšený do minigolfových dráh. Chýbajú však klasické prekážky známe z minigolfu, zato sú na dráhach terénne nerovnosti, vyvýšeniny a piesočné bunkre.

Adventure golf v Poprade imituje prostredie Vysokých Tatier. Hrá sa golfovými palicami určenými na puttovanie alebo minigolfovými kladivkami a golfovou loptičkou. Dá sa hrať 365 dní v roku, pričom sa prechádzate v teple. Ortopéd MUDr. Martin Papšo, PhD., odporúča túto aktivitu i starším a menej ohybným ľuďom. „Hra nezaťažuje žiadne partie, človek nerobí prudké pohyby, môže to byť zábavná prechádzka vhodná pre každého,“ hovorí. Pripravte si na to 4,20 eura pre dospelého a 3,20 eura pre dieťa za 90 minút hry.

Kde?

Hotel Tatramonti Poprad

Vybavenie

Palice, loptičky a score karty poskytujú na mieste

Bowling

Cieľ hráčov je zhodiť hodom bowlingovej gule desať kolkov, rozostavených do rovnoramenného trojuholníka. Jana, mama troch detí, hovorí, že sem na jeseň a v zime chodia pri každej rodinnej príležitosti. „Oslavujeme tu polročné vysvedčenie, narodeniny detí aj starých rodičov. Syn vždy babke a dedkovi vyberie správnu guľu a hráme všetci. Myslím, že aj dospelí sa radi hrajú a bowling je hra, na ktorú netreba kondičku, takže sa nikto necíti menejcenne.“ Ortopéd MUDr. Martin Papšo, PhD., si nespomína, že by mal niekedy pacienta po úraze z bowlingu.

Pri dlhšej hre si však treba dať pozor na presilenie „zadnej“ nohy. „Starším ľuďom s pohybovými problémami odporúčam pri hre používať bedrový pás,“ dodáva ortopéd. Výber gule, s ktorou budete hrať, je dôležitým faktorom úspechu. Bowlingová guľa váži od 3,6 do 7,2 kilogramu. Ženy zvyčajne hrajú s ľahšími, muži s ťažšími. Aj napriek tomu, že presné mierenie je súčasťou všetkých loptových hier, v bowlingu sa odlišuje. Nie je účelné sledovať samotné kolky, skôr značky na dráhe. Cena za hodinu bowlingu sa pohybuje okolo 12 eur.

Kde?

Bowlingové národné centrum Bratislava, Citybowling Poprad, Galéria Bowling Košice, Profibowling Banská Bystrica

Vybavenie

Špeciálnu obuv poskytujú na mieste.

Laser Game – elektronický paintball

Laser Game zaberá na deti, vyťažených manažérov, dokonca aj na ženy, ktoré hry so zbraňami nepodporujú. Zdravým spôsobom odbúra stres, agresivitu, vyčistí hlavu, donúti hýbať sa. Laser Game je bezpečná športovo-spoločenská hra, na ktorú netreba žiadny výstroj, prípravu ani kondičku. Špeciálnu vestu a laserovú pušku dostanete na mieste. Vesta má na sebe senzory, ktoré počas hry svietia určitou farbou, podľa toho, ktorého tímu ste členom. Hra sa odohráva v špeciálne vybavených priestoroch, takzvaných arénach. K atraktivite priestoru prispievajú svetelné efekty, UV svetlá, hmla, adrenalínová hudba, pretínajúce sa laserové lúče a nasvietené prekážky.

Jedna hra trvá zvyčajne pätnásť minút a stojí 5 eur pre dospelého a 3 eurá pre dieťa, dĺžka závisí od hráčov. Maximálny počet hráčov je dvanásť, minimálny štyria. Hrajú proti sebe v dvoch alebo vo viacerých družstvách. Cieľom hry je zasiahnuť senzory na veste protihráčov a nazbierať tak čo najviac bodov. Projektový manažér Braňo vyskúšal s rodinou arénu Space World v Bratislave. „Bol to adrenalínový zážitok, návrat do detstva. Naháňali sme sa, mierili na svetlá na vestách, schovávali sa, zbierali body. Za dvanásť minút hry to bolo dosť. Všetci sme vyšli spotení, trošku zadýchaní, ale usmiati. No a u syna som získal ‚body‘ za to, že som s ním hral to, čo má rád.“ Hráči tu môžu trénovať postreh, koncentráciu, reflexy, rýchlosť, schopnosť orientovať sa v neznámom prostredí či odvahu riskovať. Všetko, čo sa zíde v bežnom živote.

Kde?

Space World Bratislava, Laser Arena Bratislava, Laser Arena Košice, Laser Arena Liptovský Mikuláš.

Vybavenie

Ľahké športové oblečenie, tenisky

